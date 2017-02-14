Корпорация "МИГ" обсудит в Индии возможность поставок самолетов МиГ-35



Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

По словам гендиректора компании Ильи Тарасенко, "МИГ" готов делать "масштабные шаги" по реализации объявленной премьер-министром Индии Нарендрой Моди программы Make in India

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МИГ" обсудит в Индии возможность поставок нового легкого истребителя МиГ-35. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Илья Тарасенко.

"МиГ-35 - интересный продукт для индийских ВВС с точки зрения стоимости и эффективности. Мы готовы активно обсуждать с нашими индийскими партнерами вопросы, связанные с поставками этого авиационного комплекса. Авиационный комплекс позволяет использовать весь спектр существующего и перспективного российского и зарубежного оружия, в том числе предназначенного для тяжелых истребителей", - сказал он.

По словам Тарасенко, корпорация готова делать "масштабные шаги" по реализации программы, объявленной премьер-министром Индии Нарендрой Моди Make in India. "Это означает, что вопросы локализации производства будут обсуждаться по самому широкому спектру. Наша корпорация уже зарекомендовала себя в данном направлении, реализуя программу модернизации (индийских) самолетов МиГ-29 до уровня UPG", - пояснил глава РСК "МИГ".

В рамках модернизации МиГ 29 до уровня UPG cамолет оснащается "стеклянной кабиной", усовершенствованной бортовой РЛС "Жук-М2Э" и оптическим датчиком, который также идет на палубные МиГ-29К. Пилоты истребителей получают нашлемные целеуказатели. На МиГ-29 UPG также установлены надфюзеляжные топливные баки и система дозаправки топливом в воздухе.

В 2016 году корпорация успешно завершила контракт на поставку корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ ВМС Индии, а в январе этого года провела масштабную презентацию новейшего многофункцонального авиационного комплекса МиГ-35.

МиГ-35 унаследовал проверенную временем аэродинамическую компоновку одного из самых популярных истребителей четвертого поколения МиГ-29. При этом он имеет принципиально новый комплекс бортового оборудования и существенно повышенные боевые возможности по радиусу применения и нагрузке.