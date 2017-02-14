Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Корпорация "МИГ" обсудит в Индии возможность поставок самолетов МиГ-35

15.02.2017 ИТАР-ТАСС 173 0
0
Понравилась новость?
 +1
МиГ-35
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

По словам гендиректора компании Ильи Тарасенко, "МИГ" готов делать "масштабные шаги" по реализации объявленной премьер-министром Индии Нарендрой Моди программы Make in India

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МИГ" обсудит в Индии возможность поставок нового легкого истребителя МиГ-35. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Илья Тарасенко.

"МиГ-35 - интересный продукт для индийских ВВС с точки зрения стоимости и эффективности. Мы готовы активно обсуждать с нашими индийскими партнерами вопросы, связанные с поставками этого авиационного комплекса. Авиационный комплекс позволяет использовать весь спектр существующего и перспективного российского и зарубежного оружия, в том числе предназначенного для тяжелых истребителей", - сказал он.

По словам Тарасенко, корпорация готова делать "масштабные шаги" по реализации программы, объявленной премьер-министром Индии Нарендрой Моди Make in India. "Это означает, что вопросы локализации производства будут обсуждаться по самому широкому спектру. Наша корпорация уже зарекомендовала себя в данном направлении, реализуя программу модернизации (индийских) самолетов МиГ-29 до уровня UPG", - пояснил глава РСК "МИГ".

В рамках модернизации МиГ 29 до уровня UPG cамолет оснащается "стеклянной кабиной", усовершенствованной бортовой РЛС "Жук-М2Э" и оптическим датчиком, который также идет на палубные МиГ-29К. Пилоты истребителей получают нашлемные целеуказатели. На МиГ-29 UPG также установлены надфюзеляжные топливные баки и система дозаправки топливом в воздухе.

В 2016 году корпорация успешно завершила контракт на поставку корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ ВМС Индии, а в январе этого года провела масштабную презентацию новейшего многофункцонального авиационного комплекса МиГ-35.

МиГ-35 унаследовал проверенную временем аэродинамическую компоновку одного из самых популярных истребителей четвертого поколения МиГ-29. При этом он имеет принципиально новый комплекс бортового оборудования и существенно повышенные боевые возможности по радиусу применения и нагрузке.

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
МиГ-29
МиГ-29К
МиГ-35
Компании
МиГ РСК

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 15.02 10:30
  • 2
Портфель оборонных заказов Индии в РФ превысил $4 млрд
  • 15.02 10:28
  • 3
Путин доказывает, что мы просто обязаны увеличить оборонный бюджет! (Reflex, Чехия)
  • 15.02 10:06
  • 1
ВВС Украины планируется пополнить в 2017 году 60 самолетами
  • 15.02 10:04
  • 23
Специалисты ФГУП «ЦАГИ» представили достижения в области исследований винтокрылых летательных аппаратов
  • 15.02 10:04
  • 1
Американский ответ «Армате»
  • 15.02 09:58
  • 16
Военно-морскую стратегию России изменит авианосец "Шторм"
  • 15.02 09:55
  • 2
ВМС Италии заложила линейку ракетных сторожевиков
  • 15.02 09:51
  • 3
Кто посылает белорусских экспертов воевать против России и Беларуси на стороне НАТО?
  • 15.02 09:49
  • 3
РФ и Индия парафировали проект контракта на ОКР по истребителю пятого поколения
  • 15.02 09:38
  • 1
Ядерные дубинки снова в моде: США изучают схемы противодействия России
  • 15.02 09:38
  • 1
Китайский авианосец вооружается катапультами
  • 15.02 09:37
  • 1
ПВО в четвертом поколении
  • 15.02 09:31
  • 1
Фрегаты, строившиеся для Черноморского флота, продадут Индии
  • 15.02 09:25
  • 3474
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.02 09:14
  • 31
Новейший робот "Нахлебник" с четырехствольным пулеметом
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  