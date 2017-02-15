Портфель оборонных заказов Индии в РФ превысил $4 млрд



Стенд ОАО "Рособоронэкспорт"

Источник: Sputnik/ Evgeny Biyatov Стенд ОАО "Рособоронэкспорт"Источник: Sputnik/ Evgeny Biyatov

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что стороны намерены наращивать темпы сотрудничества с 2017 году

БАНГАЛОР, 14 февраля. /ТАСС/. Портфель оборонных заказов Индии у России по итогам 2016 года составляет более $4 млрд. Об этом сообщил на выставке "Аэро Индия" глава делегации "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.

Он отметил, что военно-техническое сотрудничество с Индией находится на высоком уровне.

"По итогам прошлого года только портфель заказов составил более ;4 млрд. Мы рассчитываем в этом году наращивать темпы сотрудничества", - сказал он.