Портфель оборонных заказов Индии в РФ превысил $4 млрд
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Рынки и сотрудничество
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Стенд ОАО "Рособоронэкспорт"
Источник: Sputnik/ Evgeny Biyatov
В "Рособоронэкспорте" сообщили, что стороны намерены наращивать темпы сотрудничества с 2017 году
БАНГАЛОР, 14 февраля. /ТАСС/. Портфель оборонных заказов Индии у России по итогам 2016 года составляет более $4 млрд. Об этом сообщил на выставке "Аэро Индия" глава делегации "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
Он отметил, что военно-техническое сотрудничество с Индией находится на высоком уровне.
"По итогам прошлого года только портфель заказов составил более ;4 млрд. Мы рассчитываем в этом году наращивать темпы сотрудничества", - сказал он.
14.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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Alex-C
74
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№1
15.02.2017 09:55
Так вот кто у нас сливает перевооружение флота России. Очередной Гореславский. Сколько же поляков в России развелось...Зря в кремль Бжезинского не пригласили,до кучи.
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