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Портфель оборонных заказов Индии в РФ превысил $4 млрд

15.02.2017 ИТАР-ТАСС 255 2
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Стенд ОАО "Рособоронэкспорт"
Стенд ОАО "Рособоронэкспорт"
Источник: Sputnik/ Evgeny Biyatov

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что стороны намерены наращивать темпы сотрудничества с 2017 году

БАНГАЛОР, 14 февраля. /ТАСС/. Портфель оборонных заказов Индии у России по итогам 2016 года составляет более $4 млрд. Об этом сообщил на выставке "Аэро Индия" глава делегации "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.

Он отметил, что военно-техническое сотрудничество с Индией находится на высоком уровне.

"По итогам прошлого года только портфель заказов составил более ;4 млрд. Мы рассчитываем в этом году наращивать темпы сотрудничества", - сказал он.

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
РОЭ

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Alex-C
74
№1
15.02.2017 09:55
Так вот кто у нас сливает перевооружение флота России. Очередной Гореславский. Сколько же поляков в России развелось...Зря в кремль Бжезинского не пригласили,до кучи.
-1
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RU
Павел 1978
7500
№2
15.02.2017 10:30
4млрд за 4 фрегата - прилично.
пора закладывать 20386 на Янтаре !!!
0
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