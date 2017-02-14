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Контракт на поставку Индии 48 вертолетов Ми-17В5 может быть подписан в 2017 году

15.02.2017 ИТАР-ТАСС 137 0
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Ми-17В5
Десантно-транспортный вертолет Ми-17В5
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Замглавы холдинга "Вертолеты России" Игорь Чечиков заявил, что согласование окончательных условий сделки находится на финальной стадии

БАНГАЛОР, 14 февраля. /ТАСС/. Подписание контракта на поставку Индии 48 вертолетов Ми-17В5 ожидается в этом году, согласование окончательных условий сделки находится на финальной стадии. Об этом сообщил сегодня на выставке "Аэро Индия" в Бангалоре замглавы холдинга "Вертолеты России" Игорь Чечиков.

"Речь идет о поставке 48 вертолетов Ми-17В5. Контракт обсуждается не первый год. Мы надеемся, что в ближайшей перспективе, в этом году, будет подписан. То есть он сейчас находится на финальной стадии и, по сути, как я понимаю, сейчас речь идет только о формальных согласованиях", - сказал он.

Чечиков уточнил, что сейчас в Индии эксплуатируется порядка 400 вертолетов Ми-17 и около 150 Ми-17В5.

Ранее министр обороны Индии сообщал о планах покупки у РФ 48 вертолетов Ми-17.

Вертолеты Ми-8МТВ-5/Ми-17В5 предназначены для перевозки личного состава, а также груза внутри кабины и на внешней подвеске. Они могут использоваться для спасательных операций, а также нести вооружение.

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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