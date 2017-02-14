"Ростех": переговоры по поставкам С-400 в Индию еще не начинались



Продукция Концерна «Алмаз – Антей»: ЗРС С-400 на ТВМ-2014

Источник: http://oaoapz.com/ Продукция Концерна «Алмаз – Антей»: ЗРС С-400 на ТВМ-2014Источник: http://oaoapz.com/

Глава делегации "Ростеха" на авиационно-космической выставке "Аэро Индия - 2017" Виктор Кладов отметил, что контракт может быть подписан до конца 2017 года

БАНГАЛОР, 14 февраля. /ТАСС/. Переговоры по поставкам С-400 в Индию еще фактически не начинались, но есть вероятность, что контракт будет подписан до конца 2017 года. Об этом сообщил журналистам Виктор Кладов, глава делегации "Ростеха" на авиационно-космической выставке "Аэро Индия - 2017", проходящей 14-18 февраля на военно-воздушной базе в Бангалоре.

"Переговоры еще фактически не начинались. Это большой технологический процесс, несколько томов технического описания", - отметил он.

"Интересе к этой теме есть у индийской стороны, ведутся контакты и консультации, они будут продолжены здесь, на выставке. Что касается сроков подписания, я надеюсь, что, возможно, в этом году, если будет готов, будет подписан контракт", - сказал Кладов.