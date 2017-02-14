Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Ростех": переговоры по поставкам С-400 в Индию еще не начинались

15.02.2017 ИТАР-ТАСС 130 0
0
Понравилась новость?
 0
ЗРС С-400 на ТВМ-2014
Продукция Концерна «Алмаз – Антей»: ЗРС С-400 на ТВМ-2014
Источник: http://oaoapz.com/

Глава делегации "Ростеха" на авиационно-космической выставке "Аэро Индия - 2017" Виктор Кладов отметил, что контракт может быть подписан до конца 2017 года

БАНГАЛОР, 14 февраля. /ТАСС/. Переговоры по поставкам С-400 в Индию еще фактически не начинались, но есть вероятность, что контракт будет подписан до конца 2017 года. Об этом сообщил журналистам Виктор Кладов, глава делегации "Ростеха" на авиационно-космической выставке "Аэро Индия - 2017", проходящей 14-18 февраля на военно-воздушной базе в Бангалоре.

"Переговоры еще фактически не начинались. Это большой технологический процесс, несколько томов технического описания", - отметил он.

"Интересе к этой теме есть у индийской стороны, ведутся контакты и консультации, они будут продолжены здесь, на выставке. Что касается сроков подписания, я надеюсь, что, возможно, в этом году, если будет готов, будет подписан контракт", - сказал Кладов.

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Ростех

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 15.02 10:30
  • 2
Портфель оборонных заказов Индии в РФ превысил $4 млрд
  • 15.02 10:28
  • 3
Путин доказывает, что мы просто обязаны увеличить оборонный бюджет! (Reflex, Чехия)
  • 15.02 10:06
  • 1
ВВС Украины планируется пополнить в 2017 году 60 самолетами
  • 15.02 10:04
  • 23
Специалисты ФГУП «ЦАГИ» представили достижения в области исследований винтокрылых летательных аппаратов
  • 15.02 10:04
  • 1
Американский ответ «Армате»
  • 15.02 09:58
  • 16
Военно-морскую стратегию России изменит авианосец "Шторм"
  • 15.02 09:55
  • 2
ВМС Италии заложила линейку ракетных сторожевиков
  • 15.02 09:51
  • 3
Кто посылает белорусских экспертов воевать против России и Беларуси на стороне НАТО?
  • 15.02 09:49
  • 3
РФ и Индия парафировали проект контракта на ОКР по истребителю пятого поколения
  • 15.02 09:38
  • 1
Ядерные дубинки снова в моде: США изучают схемы противодействия России
  • 15.02 09:38
  • 1
Китайский авианосец вооружается катапультами
  • 15.02 09:37
  • 1
ПВО в четвертом поколении
  • 15.02 09:31
  • 1
Фрегаты, строившиеся для Черноморского флота, продадут Индии
  • 15.02 09:25
  • 3474
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.02 09:14
  • 31
Новейший робот "Нахлебник" с четырехствольным пулеметом
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  