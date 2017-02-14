Истребитель ПАК ФА с новым двигателем совершит первый полет в четвертом квартале 2017 года
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Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки
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Источник: © Жуковском. Ладислав Карпов/ТАСС
Представитель ОДК отметил, что проект создания нового двигателя "идет в рамках заданных сроков"
БАНГАЛОР, 14 февраля. /ТАСС/. Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) с новым двигателем совершит первый полет в четвертом квартале 2017 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).
"Первый полет самолета с новом двигателем ожидается в четвертом квартале 2017 года", - сказал представитель ОДК. Он отметил, что проект создания нового двигателя "идет в рамках заданных сроков".
Сейчас на российском истребителе 5-го поколения стоит так называемый двигатель первого этапа - 117С, новый двигатель пока не получил названия и условно обозначается как "двигатель второго этапа".
ПАК ФА - перспективный истребитель пятого поколения Т-50. Он совершил первый полет в 2010 году. Как ожидается, первые пять серийных самолетов поступят в войска в этом году. Поставки истребителей в войска могут начаться после 2018 года.
14.02.2017
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