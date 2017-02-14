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Экипажи танков форсируют брод и поразят мишени на этапе "Танкового биатлона" в Приморье

15.02.2017 ИТАР-ТАСС 125 0
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Военнослужащие ВС РФ
Экипаж танка Т-72Б3 армии России во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.
Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

Отборочные этапы соревнований стартуют на Сергеевском полигоне 16 февраля

ВЛАДИВОСТОК, 14 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Отборочные этапы армейских соревнований по "Танковому биатлону" и "Суворовскому натиску" пройдут в Приморье, более 20 экипажей танков Т-72Б3 и БМП-2 из нескольких бригад 5 общевойсковой армии поразят различные мишени, форсируют брод и "пролетят" два косогора, сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения во Владивостоке пресс-службы Восточного военного округа капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

"На танковой директрисе (Участок полигона - прямая линия, по которой измеряются дальности выстрелов, - прим. ТАСС) полигона в борьбе за право участвовать в итоговых соревнованиях в Алабино состоятся заезды более двадцати лучших экипажей танков Т-72Б3 и БМП-2 из нескольких бригад 5 общевойсковой армии. Во время зачетных заездов экипажи боевых машин поразят несколько видов мишеней с места и в движении. Экипажам боевых машин предстоит форсировать брод, четко пройти колейный мост, показать филигранность на участке заграждения и маневрирования, преодолеть два крутых кургана, эскарп (противотанковое заграждение), не свалиться в противотанковый ров, показать скорость на гребенке, точность прохода в минно-взрывном заграждении, а также буквально "пролететь" два косогора", - рассказал Матвеев.

Он уточнил, что отборочные этапы соревнований стартуют на Сергеевском полигоне 16 февраля.

Оценивать мастерство участников будет группа судей из штаба Восточного военного округа, которая и определит лучшие экипажи.

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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