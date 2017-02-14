Дмитрий Рогозин оставил Иран без себя



Дмитрий Рогозин

Источник: Михаил Метцель/ТАСС Дмитрий РогозинИсточник: Михаил Метцель/ТАСС

Сорвался визит вице-премьера в Тегеран

Как стало известно "Ъ", вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин отменил свой визит в Иран, куда должен был прибыть вчера для встречи с вице-президентом страны по науке и технологиям Сореной Саттари и министром обороны Хосейном Дехганом. Планировалось, что в Тегеране он обсудит перспективы двустороннего сотрудничества, прежде всего в авиационной сфере, подняв вопрос закупок Ираном российских пассажирских самолетов. По словам источников "Ъ", поводом для отмены стало разглашение иранской стороной информации о грядущем визите чиновника, хотя в Москве рассчитывали сохранить поездку в секрете.

Грядущий визит нескольких высокопоставленных российских чиновников, в числе которых были первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер Дмитрий Рогозин и министр энергетики Александр Новак, посол Ирана в РФ Мехди Санаи анонсировал 12 февраля. В его заявлении, появившемся на сайте иранских информационных агентств Mehr и IRNA, уточнялось, что визит российских делегаций должен состояться "в течение ближайшего месяца". Господин Рогозин должен был возглавить российскую делегацию на переговорах по расширению сотрудничества РФ и Ирана в области развития технологий и обороны. С иранской стороны в них планировали принять участие вице-президент по вопросам науки и технологий Сорена Саттари и министр обороны Хосейн Дехган. По информации "Ъ", самолет с господином Рогозиным и сопровождающими его чиновниками должен был вылететь в Тегеран вчера утром, однако этого не произошло: оказалось, что накануне вице-премьер принял решение отменить визит, объяснив это "техническими причинами". Визиты господ Шувалова и Новака, по словам правительственных источников "Ъ", каких-либо изменений не претерпели.

По словам источников "Ъ", поводом для столь резкого шага стало оглашение иранской стороной информации о предстоящем визите господина Рогозина, хотя он изначально просил соблюсти конфиденциальность. Дело в том, что помимо заседания комитета по науке и технологиям, сопредседателем которого является вице-премьер РФ, стороны рассчитывали обсудить "достаточно деликатные темы", говорит источник "Ъ" в аппарате правительства. В частности, "предстоял сложный разговор о причинах ориентации иранских партнеров на закупку самолетов у западных стран": "Мы оказываем Тегерану колоссальную поддержку, а они берут технику у тех, кто их же унижает санкциями".

Напомним, что в начале декабря 2016 года иранская авиакомпания Iran Air подписала с американской корпорацией Boeing контракт на поставку 80 самолетов: он подразумевает передачу 50 самолетов Boeing-737 и 30 самолетов Boeing-777 в течение ближайших десяти лет. Помимо этого есть контракт и с европейской компанией Airbus, подразумевающий поставку Ирану 100 воздушных судов: 46 самолетов семейства А320, 38 — семейства А330 и 16 широкофюзеляжных A350 XWB. Совокупная стоимость двух этих соглашений близится к $30 млрд: порядка $10 млрд с Boeing и $20 млрд — с Airbus.

Сотрудничество с Россией куда скромнее: так, в 2016 году "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) подписали с одной из иранских авиакомпаний "меморандум о взаимопонимании" по поставкам самолетов регионального значения Sukhoi Superjet 100, однако этот документ сугубо рамочный и не носит обязывающего характера. Российские специалисты оценивают иранский рынок примерно в 100 самолетов данного типа, но перспективы подписания твердого контракта зависят не только от переговоров самих компаний, но и от Минфина США, без разрешения которого сделка не может быть реализована (на SSJ-100 устанавливаются американские комплектующие). Иран интересуется также и боевыми самолетами (например, тяжелыми истребителями типа Су-30СМ), однако их продажа в данный момент практически нереализуема. Резолюция Совбеза ООН N2231 накладывает ограничения на поставки Ирану обычных вооружений, вследствие чего поставка боевых самолетов может осуществляться только с предварительного разрешения Совбеза ООН — это предусмотрено условиями сделки по ядерной программе Ирана.

На минувшей неделе посол РФ в Тегеране Леван Джагарян в интервью ТАСС заявил о "значительном прогрессе, достигнутом в области торгово-экономического сотрудничества" между Россией и Ираном, уточнив, что объемы двустороннего товарооборота достигли $2 млрд.

Получить оперативный комментарий о причинах отмены визита Дмитрия Рогозина в Тегеран в посольстве Ирана в Москве "Ъ" вчера не удалось.

Иван Сафронов