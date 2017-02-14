Внезапная проверка объявлена в мотострелковом соединении ВВО в Бурятии
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ЗРК "ТОР-М2У" на учениях в Бурятии
Источник: http://sadko.biz/
Планируется оценить практические действия войск, уровень подготовленности командного состава управления войсками на фоне быстроменяющейся боевой обстановки и уровень подготовки экипажей и расчетов
УЛАН-УДЭ, 14 февраля. /ТАСС/. Специальная комиссия под руководством командующего общевойсковым объединением Восточного военного округа (ВВО) приступила к внезапной проверке боеготовности и боеспособности мотострелкового соединения, дислоцированного в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.
"Для выполнения учебно-боевых задач соединение в полном составе приведено в боевую готовность. Личный состав, поднятый по тревоге, совершил многокилометровые марши на штатной технике в указанные районы и приступил к отработке практических задач в полевых условиях", - уточнил врио начальника пресс-службы ВВО подполковник Вадим Астафьев.
Поего словам, помимо практических действий войск оцениваются уровень подготовленности командного состава управлять войсками на фоне быстроменяющейся боевой обстановки и уровень подготовки экипажей и расчетов. Также комиссия проверит состояние материально-технической базы, вооружения и военной техники.
14.02.2017
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