Экипажи Су-34 провели бомбометание в Хабаровском крае
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Многофункциональный бомбардировщик Су-34
Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС
Также было отработано пилотирование по заданному маршруту и уход от средств поражения условного противника
ВЛАДИВОСТОК, 14 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Экипажи новейших бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного соединения Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае отработали простой и сложный пилотаж на малых и больших высотах и бомбометание по одиночным наземным целям во время учебно-тренировочных полетов, сообщил ТАСС врио начальника пресс-службы ВВО подполковник Вадим Астафьев.
"В ходе проведения занятий летчики отработали вопросы аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту, ухода от средств поражения условного противника. Кроме того, в ходе учебно-тренировочных полетов ряд экипажей многофункциональных бомбардировщиков Су-34 отработал простой и сложный пилотаж на малых и средних высотах, полет в заданный район, посадку на аэродром в сложных метеоусловиях", - сообщил Астафьев.
Кроме прочего, подобные полеты позволяют летчикам усовершенствовать свои навыки для участия в конкурсе "Авиадартс", отборочный этап которого состоится в марте.
14.02.2017
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