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Россия представит на выставке "Аэро Индия" зарекомендовавшее себя в Сирии оружие

15.02.2017 ИТАР-ТАСС 148 0
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Вертолет Ка-52
Опытный образец боевого вертолета Ка-52 с бортовым номером "51 желтый" (серийный номер 01-01), оснащенный новой оптико-электронной прицельной системой ОЭС-52 разработки АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». Щелково, 10.08.2016
Источник: Nokilay / aviaforum.ru

Будет представлено около 300 образцов современной российской продукции военного назначения, предлагаемой иностранным заказчикам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)

БАНГАЛОР /Индия/, 14 февраля. /ТАСС/. Около 300 образцов оружия и продукции военного назначения продемонстрирует Россия на авиационно-космической выставке "Аэро Индия-2017", которая пройдет 14-18 февраля на военно-воздушной базе в Бангалоре. Многие представленные образцы эффективно применялись в Сирии.

"Объединенная российская экспозиция размещается на площади 940 кв. м. Представлено около 300 образцов современной российской продукции военного назначения, предлагаемой иностранным заказчикам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)", - говорится в сообщении "Рособоронэкспорта", поступившем в ТАСС.

Многие образцы использовались военными РФ в антитеррористической операции в Сирии "и показали себя как надежное, качественное и безотказное оружие, способное выполнять боевые задачи в реальных условиях", отметили в "Рособоронэкспорте".

Наиболее перспективными для экспорта в АТР специалисты "Рособоронэкспорта" считают истребитель Су-30МКИ, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, самолет-амфибию Бе-200, легкий вертолет Ка-226Т, тяжелый транспортный Ми-26Т2, а также боевые Ми-28НЭ и Ка-52.

Не меньший интерес у иностранных заказчиков, по оценкам компании, должны вызвать средства ПВО: система С-400 "Триумф", комплексы "Панцирь-С1" и "Тор-М2КМ", переносный зенитный ракетный комплекс "Игла-С".

Кроме того, предприятия концерна ВКО "Алмаз-Антей" представят программу модернизации зенитного пушечно-ракетного комплекса "Тунгуска" в "Тунгуску М1", зенитной самоходной установки "Шилка" в "Шилку М4" и комплекса "Оса-АКМ" в "Осу-АКМ1".

Деловая программа

Главой российской делегации на выставке назначен заместитель директора ФСВТС России Владимир Дрожжов, делегацию "Рособоронэкспорта" возглавляет заместитель генерального директора компании Сергей Гореславский.

По словам Гореславского, военно-техническое сотрудничество России и Индии находится на высоком уровне - по итогам 2016 года портфель заказов "Рособоронэкспорта" по Индии больше, чем в 2015.

"Более того, мы рассчитываем на дальнейший рост портфеля заказов в текущем году", - приводит слова Гореславского пресс-служба компании.

В ходе "Аэро Индии-2017" ожидаются встречи российской делегации с представителями правительства, вооруженных сил и бизнес-сообщества Индии и других стран АТР.

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Индия
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Бе-200
Игла
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
КА-226
КА-226Т
Ка-52
Ми-26
Ми-28Н
Ми-28НЭ
Оса-АКМ
С-400 Триумф
Су-30
Су-30МК
Тунгуска
Шилка
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ФСВТС РФ

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