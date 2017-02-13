Голландцы определят наилучшую схему для гибридного самолета



Одна из возможных схем гибридного самолета

Источник: NRL Одна из возможных схем гибридного самолетаИсточник: NRL

Аэрокосмический центр Нидерландов и Делфтский технический университет занялись разработкой различных аэродинамических схем перспективных гибридных самолетов. Как сообщает Aviation Week, по итогам разработки исследовательские организации проведут моделирование и определят, которые лучше всего подходят для гибридных самолетов с точки зрения аэродинамических характеристик, продолжительности полета и топливной эффективности.

Конструкция гибридного самолета предполагает использование газотурбинной силовой установки в связке с генератором для выработки электричества, которым питаются электромоторы с воздушными винтами или вентиляторами. В среднем, по разным оценкам, такая конструкция позволит создать летательный аппарат, на десять процентов потребляющий меньше топлива, чем сопоставимый по характеристикам обычный самолет. При этом использование электромоторов позволяет существенно пересмотреть их количество и места размещения.

Использование большого количества электромоторов или нетрадиционное их размещение приведет к необходимости пересмотреть аэродинамическую схему летательного аппарата. В рамках нового проекта нидерландские исследовательские организации попробуют определить наиболее оптимальные аэродинамические схемы гибридных самолетов. Проект рассчитан на шесть лет. Финансирование работ ведется из общего фонда Евросоюза в рамках программы Clean Sky 2. В общей сложности на проект планируется потратить 5,18 миллиона евро.

Проект разработки аэродинамических схем гибридных самолетов получил название NOVAIR. По итогам разработки планируется создать несколько моделей новых летательных аппаратов и провести их летные испытания. Первый полет модели нового гибридного самолета запланирован на 2021 год.

В феврале прошлого года немецкий проектный институт Bauhaus Luftfahrt объявил о намерении к 2022 году провести испытания «более электрического самолета» с гибридной тягой. В испытаниях примет участие уменьшенная беспилотная модель самолета, а сами проверки будут проведены в рамках европейской программы Clean Sky 2, направленной на создание экологичной и экономичной гражданской авиации. Разработка ведется по проекту DISPURSAL по технологии «движущего фюзеляжа».

В перспективном «более электрическом самолете» будут использоваться два уменьшенных турбовентиляторных двигателя, которые будут не только отвечать за движение самолета, но также вырабатывать электричество для его бортовых систем и электрического вентиляторного двигателя в хвостовой части. Вклад этого двигателя в формирование общей тяги составит 23 процента. На перспективный самолет планируется установить реактивные двигатели с ультравысокой степенью двухконтурности.

Василий Сычёв