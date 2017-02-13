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Филиппины направили Китаю запрос о поставке ВиВТ

14.02.2017 ЦАМТО 95 0
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KS-1CM
Самоходная пусковая установка полученного ВВС Таиланда китайского зенитного ракетного комплекса KS-1CM в экспозиции на авиабазе Сураттхани. 04.02.2017
Источник: www.thaifighterclub.org

ЦАМТО, 13 февраля. По заявлению министра обороны Филиппин Делфина Лорензаны, военное ведомство передало Китаю перечень продукции оборонного назначения, которую Манила хотела бы получить в рамках предоставленной Пекином военной помощи в размере 14 млн. долл.

Как сообщает Rappler.com со ссылкой на Д.Лорензану, министерство подготовило список, который был передан китайскому послу Жао Джианхуа (Zhao Jianhua) около трех недель назад. В случае одобрения Пекином финансирования запрошенных образцов ВиВТ, представители филиппинского правительства посетят Китай для проведения переговоров. Министр подтвердил, что запрос включает высокоточные боеприпасы, катера и беспилотные летательные аппараты.


Ранее Д.Лорензана сообщил, что управляемые боеприпасы включены и в список оборудования, которое планируется закупить в рамках льготного кредита в размере 500 млн. долл.


Глава оборонного ведомства Филиппин также сообщил, что Филиппины пока не заключили контракты на поставку ПВН с Россией, которая также выразила готовность предоставить необходимые вооружения. Причиной министр назвал отсутствие необходимой нормативной правовой базы.


Как ожидается, меморандум о взаимопонимании по вопросу двустороннего военного сотрудничества будет подписан президентом Родриго Дутерте в ходе запланированного на май визита в Россию. Соглашение будет включать проведение совместных учений, обмен визитами, передачу технологий и продажу ВиВТ.

13.02.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Китай
Россия
Филиппины

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