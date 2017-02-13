КНДР испытала новый тип ракеты, который не определили США и Южная Корея
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Баллистическая ракета "Пуккыксон-2"
Источник: REUTERS/ KCNA
ТОКИО, 13 фев - РИА Новости, Иван Захарченко. Центральная газета КНДР "Нодон синмун" опубликовала 30 детальных фотографий проведенного накануне пуска новой баллистической ракеты, тип которой не удалось определить ни США, ни Южной Корее, сообщило в понедельник информационное агентство Рёнхап.
Баллистическая ракета "Пуккыксон-2" класса "земля-земля" была запущенна в направлении Японского моря 12 февраля с самоходной пусковой установки на аэродроме в уезде Кусон провинции Пхёнан-Пукто.
Как отмечает Рёнхап, цветные фотографии в "Нодон синмун" подтверждают, что речь идет о похожем типе твердотопливной ракеты с холодным стартом, который был испытан в августе 2016 года с подводной лодки.
Южнокорейские военные ранее объявили, что зафиксировали пуск ракеты класса "Нодон", затем назвали ее усовершенствованной версией ракеты "Мусудан", используя условные названия, которые в самой КНДР не употребляются. Их приняли в Южной Корее и переняли в США, как и во всем мире, по прошлым названиям мест расположения ракетных северокорейских полигонов.
Однако, как передает агентство, система холодного старта не используется в ракетах типа "Мусудан", а БРПЛ "Пуккыксон-1" и нынешняя ракета "Пуккыксон-2" на три метра короче 12-метровой ракеты типа "Мусудан".
Твердотопливный ускоритель включился на высоте около 10 метров после пуска ракеты из цилиндрического ствола гусеничной самоходной пусковой установки. На ракете видны также решетчатые рули-стабилизаторы типа "Grid fin".
Кроме того, ракеты "Мусудан" транспортируются на шестиколесных самоходных пусковых установках, а ракета "Пуккыксон-2" взлетела с гусеничной установки танкового типа.
|Зона поражения ракет КНДР
|Источник: РИА Новости
13.02.2017
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