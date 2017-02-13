СМИ: третий авианосец Китая может быть создан к 2021 году



Китайский авианосец «Ляонин» (бывший советский "Варяг"). Источник: news.mod.gov.cn Китайский авианосец «Ляонин» (бывший советский "Варяг"). Источник: news.mod.gov.cn

ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости, Иван Булатов. Третий авианосец военно-морских сил Китая может быть создан к 2021 году и будет оснащен паровыми катапультами вместо трамплинов на летной палубе, пишет газета South China Morning Post.

На вооружении китайских ВМС сейчас находится авианосец "Ляонин", созданный на базе советского крейсера "Варяг". В конце декабря 2015 года министерство обороны Китая объявило о работах по строительству нового авианосца для военно-морских сил страны, который Китай впервые строит самостоятельно. Он относится к типу Type 001A.

"Первый авианосец типа Type 002, как ожидается, будет построен к 2021 году", - приводит газета South China Morning Post слова гонконгского эксперта Лян Голяна. По его словам, Китай планирует строительство в общей сложности двух таких авианосцев, водоизмещение которых составит 85 тысяч тонн - больше водоизмещения "Ляонина" (около 55 тысяч тонн) и строящегося второго китайского авианосца Type 001A (70 тысяч тонн).

При этом профессор академии национальной обороны Цзинь Инань, пишет South China Morning Post, сообщил ранее, что строительство авианосца Type 002, который станет третьим для китайских ВМС, было начато в Шанхае в марте 2015 года.

В свою очередь близкий к ВМС Китая источник сообщил газете, что авианосец Type 002 будет оборудован тремя паровыми катапультами вместо трамплина. "Существуют некоторые технические проблемы по оснащению (авианосца) атомными двигателями, поэтому авианосец Type 002 будет использовать паровые катапульты. Однако это прогресс по сравнению с "Ляонином" и строящимся авианосцем Type 001A, которые оборудованы взлетными трамплинами", - сказал источник. Он добавил, что после завершения строительства понадобится несколько лет, чтобы новый авианосец полностью был принят на вооружение, так как на подготовку пилотов для истребителей для него уйдут два-три года.

Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском городе Далянь в 2005 году. Первые морские испытания "Ляонина" прошли в августе 2011 года. В состав ВМС Китая авианосец вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре 2012 года было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя J-15 на палубу авианосца.

Как сообщил ранее пекинский военный эксперт Ли Цзе, строительство Type 001A может быть завершено в 2017 году.