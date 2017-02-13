СМИ: Китай может завершить строительство второго авианосца в 2017 году
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Истребитель J-15 взлетает с авианосца "Ляонин". 23 ноября 2012. Источник: news.xinhuanet.com
ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости, Иван Булатов. Строительство второго авианосца военно-морских сил Китая может быть завершено в 2017 году, пишет в понедельник газета South China Morning Post.
В конце декабря 2015 года министерство обороны Китая объявило о работах по строительству нового авианосца для военно-морских сил страны, который Китай впервые строит самостоятельно. В августе 2016 года официальный представитель оборонного ведомства У Цянь сообщил, что строительство нового авианосца идет согласно плану.
"Например, ожидается, что (авианосец) типа Type 001A будет завершен позднее в этом году, но понадобится еще несколько лет, чтобы завершить создание реальной авианосной боевой группы, перед тем как он встанет на службу в военно-морские силы", - приводит газета слова пекинского военного эксперта Ли Цзе.
При этом эксперт полагает, что внешний облик, внутреннее оборудование и концепция эксплуатации корабля будет более продвинутая, чем у первого китайского авианосца "Ляонин".
Ли Цзе также отметил, что угол наклона взлетного трамплина нового авианосца составляет 12 градусов вместо 14 градусов у "Ляоинина". По его словам, новый авианосец также будет лишен некоторого вооружения, чтобы на его летной палубе можно было разместить на шесть-восемь истребителей "Цзянь-15" (J-15) больше.
Другой эксперт, создатель журнала Kanwa Asian Defence Андрей Чан (Andrei Chang) считает, что строящийся китайский авианосец Type 001A является точной копией крейсера "Варяг", на базе которого был построен "Ляонин".
Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском городе Далянь в 2005 году. Первые морские испытания "Ляонина" прошли в августе 2011 года. В состав ВМС Китая авианосец вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре 2012 года было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя J-15 на палубу авианосца.
13.02.2017
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