Швеция и Норвегия намерены укреплять оборонное сотрудничество
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Военнослужащая ВС Норвегии. 11 августа 2016. Тренировочная база в бронетанковом батальоне в Норвегии.
Источник: Kyrre Lien / AFP 2016
СТОКГОЛЬМ, 13 фев - РИА Новости, Людмила Божко. Нейтральная Швеция и входящая в НАТО Норвегия намерены укреплять оборонное сотрудничество и диалог в военно-политической сфере. Об этом в совместной статье в газете Dagens nyheter написали министры обороны Швеции и Норвегии Петер Хультквист и Ине Эриксен Сёреиде.
"Европа и Северная Европа находятся перед большими вызовами в сфере политики и безопасности", - написали министры.
Они считают, что когда меняются условия европейской безопасности, сотрудничество и диалог между соседними странами становится все более важными. "Диалог по вопросам политики безопасности между нашими странами будет углубляться и будет включать вопросы и возможности для эффективного управления в кризисных ситуациях", - пояснили авторы статьи.
Целью укрепления сотрудничества они назвали "общее стремление усилить предсказуемость, способствовать стабильности и работать для мирного развития без конфронтации и конфликта в нашей части мира".
Авторы статьи напомнили, что во время встречи в ноябре 2016 года они договорились о ряде совместных мероприятий в сфере военно-политических связей. Стороны, в частности, намерены взаимно восстановить представительства военных атташе для обмена информацией.
Министры подчеркнули, что укрепление двустороннего сотрудничества является дополнением к работе, которая ведется в рамках таких уже имеющихся структур сотрудничества, как NORDEFCO (региональное военное сотрудничество, в которое входят Дания, Исландия, Швеция, Норвегия и Финляндия), НАТО, ООН и ЕС.
Швеция и Норвегия намерены также развивать сложившийся опыт совместных учений и в качестве ближайших планов назвали учения в Швеции Aurora, запланированные на сентябрь, а также учения НАТО Trident Juncture 2018, которые пройдут в Норвегии.
Министры также написали, что "важным и значимым для стабильности в нашем регионе и в Европе остается участие США".
13.02.2017
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