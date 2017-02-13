Швеция и Норвегия намерены укреплять оборонное сотрудничество



Военнослужащая ВС Норвегии. 11 августа 2016. Тренировочная база в бронетанковом батальоне в Норвегии.

Источник: Kyrre Lien / AFP 2016 Военнослужащая ВС Норвегии. 11 августа 2016. Тренировочная база в бронетанковом батальоне в Норвегии.Источник: Kyrre Lien / AFP 2016

СТОКГОЛЬМ, 13 фев - РИА Новости, Людмила Божко. Нейтральная Швеция и входящая в НАТО Норвегия намерены укреплять оборонное сотрудничество и диалог в военно-политической сфере. Об этом в совместной статье в газете Dagens nyheter написали министры обороны Швеции и Норвегии Петер Хультквист и Ине Эриксен Сёреиде.

"Европа и Северная Европа находятся перед большими вызовами в сфере политики и безопасности", - написали министры.

Они считают, что когда меняются условия европейской безопасности, сотрудничество и диалог между соседними странами становится все более важными. "Диалог по вопросам политики безопасности между нашими странами будет углубляться и будет включать вопросы и возможности для эффективного управления в кризисных ситуациях", - пояснили авторы статьи.

Целью укрепления сотрудничества они назвали "общее стремление усилить предсказуемость, способствовать стабильности и работать для мирного развития без конфронтации и конфликта в нашей части мира".

Авторы статьи напомнили, что во время встречи в ноябре 2016 года они договорились о ряде совместных мероприятий в сфере военно-политических связей. Стороны, в частности, намерены взаимно восстановить представительства военных атташе для обмена информацией.

Министры подчеркнули, что укрепление двустороннего сотрудничества является дополнением к работе, которая ведется в рамках таких уже имеющихся структур сотрудничества, как NORDEFCO (региональное военное сотрудничество, в которое входят Дания, Исландия, Швеция, Норвегия и Финляндия), НАТО, ООН и ЕС.

Швеция и Норвегия намерены также развивать сложившийся опыт совместных учений и в качестве ближайших планов назвали учения в Швеции Aurora, запланированные на сентябрь, а также учения НАТО Trident Juncture 2018, которые пройдут в Норвегии.

Министры также написали, что "важным и значимым для стабильности в нашем регионе и в Европе остается участие США".