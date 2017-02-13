Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Швеция и Норвегия намерены укреплять оборонное сотрудничество

14.02.2017 РИА Новости 85 0
0
Понравилась новость?
 0
Военнослужащая ВС Норвегии.
Военнослужащая ВС Норвегии. 11 августа 2016. Тренировочная база в бронетанковом батальоне в Норвегии.
Источник: Kyrre Lien / AFP 2016

СТОКГОЛЬМ, 13 фев - РИА Новости, Людмила Божко. Нейтральная Швеция и входящая в НАТО Норвегия намерены укреплять оборонное сотрудничество и диалог в военно-политической сфере. Об этом в совместной статье в газете Dagens nyheter написали министры обороны Швеции и Норвегии Петер Хультквист и Ине Эриксен Сёреиде.

"Европа и Северная Европа находятся перед большими вызовами в сфере политики и безопасности", - написали министры.

Они считают, что когда меняются условия европейской безопасности, сотрудничество и диалог между соседними странами становится все более важными. "Диалог по вопросам политики безопасности между нашими странами будет углубляться и будет включать вопросы и возможности для эффективного управления в кризисных ситуациях", - пояснили авторы статьи.

Целью укрепления сотрудничества они назвали "общее стремление усилить предсказуемость, способствовать стабильности и работать для мирного развития без конфронтации и конфликта в нашей части мира".

Авторы статьи напомнили, что во время встречи в ноябре 2016 года они договорились о ряде совместных мероприятий в сфере военно-политических связей. Стороны, в частности, намерены взаимно восстановить представительства военных атташе для обмена информацией.

Министры подчеркнули, что укрепление двустороннего сотрудничества является дополнением к работе, которая ведется в рамках таких уже имеющихся структур сотрудничества, как NORDEFCO (региональное военное сотрудничество, в которое входят Дания, Исландия, Швеция, Норвегия и Финляндия), НАТО, ООН и ЕС.

Швеция и Норвегия намерены также развивать сложившийся опыт совместных учений и в качестве ближайших планов назвали учения в Швеции Aurora, запланированные на сентябрь, а также учения НАТО Trident Juncture 2018, которые пройдут в Норвегии.

Министры также написали, что "важным и значимым для стабильности в нашем регионе и в Европе остается участие США".

13.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Норвегия
США
Финляндия
Швеция
Компании
NATO
ООН
Проекты
Trident

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 14.02 02:07
  • 49
Украина получила воздушно-космическое предупреждение
  • 14.02 00:42
  • 4
Песков: Москва не поставляет Донбассу танки
  • 13.02 22:40
  • 2
В Таджикистан для совместных учений направлены экипажи Су-25СМ и Су-24М ЦВО
  • 13.02 22:39
  • 2
Вневедомственная охрана Росгвардии защищает около 200 объектов на космодроме Байконур
  • 13.02 22:24
  • 2
Что значит атака России (Odatv.com, Турция)
  • 13.02 22:22
  • 3461
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.02 22:21
  • 2
Все три версии F-35 будут сдерживать Китай
  • 13.02 22:13
  • 18
Контракт на создание модернизированного самолета Ил-96-400М
  • 13.02 22:08
  • 2
Британские субмарины сошли на берег
  • 13.02 22:04
  • 24
Новейший робот "Нахлебник" с четырехствольным пулеметом
  • 13.02 22:04
  • 3
"Витязь" - белорусская модернизация Т-72Б
  • 13.02 21:19
  • 6
Т-50 и F-22. Возвращение к ближнему бою
  • 13.02 21:19
  • 7
Минобороны торопит ученых с разработкой нового оружия
  • 13.02 21:08
  • 1
В бой идут батальоны... грузинок
  • 13.02 20:12
  • 844
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  