Палубный МиГ-29 хорошо показал себя в Сирии - производитель



Корабельный истребитель МиГ-29КР (бортовой номер "49 синий") из состава авиагруппы тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», совершает посадку на аэродром Североморск-3, 03.02.2017

Источник: МО РФ Корабельный истребитель МиГ-29КР (бортовой номер "49 синий") из состава авиагруппы тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», совершает посадку на аэродром Североморск-3, 03.02.2017Источник: МО РФ

Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Палубные истребители МиГ-29 хорошо показали себя в военной операции в Сирии в рамках похода в Средиземное море тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", сообщил генеральный директор корпорации "МИГ" Илья Тарасенко.

"Самолет МиГ-29К/КУБ принимал участие в военном походе "Адмирала Кузнецова". Самолет показал наивысшую степень готовности - он работал и по наземным целям в том числе", - сказал И.Тарасенко в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

"По нашим оценкам, он полностью соответствует тактико-техническим требованиям, которые были предъявлены к этому самолету. Хотелось бы отметить, что в рамках данной спецоперации со стороны сирийских ВВС также участвовали МиГ-29. Они также показали свою полную боевую готовность и также отлично сработали в рамках спецоперации", - сообщил И.Тарасенко.

На прошлой неделе корабельная ударная группа ВМФ РФ вернулась из дальнего похода на главную базу Северного флота РФ - Североморск. В прошлый четверг в Североморске состоялась торжественная встреча экипажей тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", которые выполняли боевые задачи у берегов Сирии.

Корабельная группа покинула Североморск 15 октября 2016 года.

15 ноября 2016 года российское военное руководство сообщило о первом в истории боевом применении авиации "Адмирала Кузнецова" - палубные истребители были задействованы в военной операции на территории Сирии.

Как сообщал "Интерфакс", в составе авиакрыла "Адмирала Кузнецова" были палубные истребители МиГ-29 и Су-33, многоцелевые вертолеты Ка-27 и вертолеты радиолокационного дозора Ка-31. Кроме того, для "Адмирала Кузнецова" готовили разведывательно-ударные вертолеты нового поколения палубного базирования Ка-52К "Катран" (корабельная версия Ка-52 "Аллигатор").

"Адмирал Кузнецов" потерял в Средиземном море два истребителя - МиГ-29 и Су-33. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.