Консорциум ARTEC поставил заказчикам 400-ю ББМ «Боксер»



Опытный образец планируемого к приобретению Литвой колесного бронетранспортера ARTEC GTK Boxer с оснащением модифицированным боевым модулем Samson Mk 2 во время демонстрации на германском полигоне в Клице, 22.06.2016

Источник: www.facebook.com/JonasVytautasZukas Опытный образец планируемого к приобретению Литвой колесного бронетранспортера ARTEC GTK Boxer с оснащением модифицированным боевым модулем Samson Mk 2 во время демонстрации на германском полигоне в Клице, 22.06.2016Источник: www.facebook.com/JonasVytautasZukas

ЦАМТО, 13 февраля. Организация по сотрудничеству в области закупки вооружений OCCAR (Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement) сообщила о поставке заказчикам 400-й ББМ «Боксер». ББМ была передана Сухопутным войскам Нидерландов.

Заявление о передаче «юбилейной» машины» было сделано в рамках состоявшейся 1 февраля в Бонне встречи, посвященной обзору хода реализации программы «Боксер»,

ББМ в версии бронированной инженерной машины GNGP (Geniegroeps voertuig) была передана изготовившей ее «Рейнметалл MAN милитари вииклз» (Rheinmetall MAN Military Vehicles) на предприятии в Эде (Нидерланды). В тот же день СВ Нидерландов получили и 401-ю машину, после чего количество принятых на вооружении ББМ версии GNGP увеличилось до 29 ед.

ББМ GNGP является одним из пяти вариантов, которые будут поставлены СВ Нидерландов. Она предназначена для транспортировки личного состава и оборудования инженерных групп. Расчет машины включает водителя, командира и наводчика, а также шесть человек десанта с экипировкой.

Как сообщал ЦАМТО, ББМ «Боксер» разработана консорциумом ARTEC GmbH в интересах ВС Германии и Нидерландов. Стоимость заключенного в 2006 году OCCAR с ARTEC контракта на серийное производство 472 бронемашин «Боксер» оценивается в 1,2 млрд. евро. Общая стоимость разработки и производства составляет 1,429 млрд. евро. Соглашение предусматривало изготовление 272 ББМ для ВС Германии и 200 – для ВС Нидерландов. В декабре 2018 года ВС Германии дополнительно заказали 131 ББМ «Боксер».

В мае 2016 года OCCAR подписала с консорциумом ARTEC GmbH изменения в контракт на поставку «Боксер» ВС Нидерландов. С учетом внесенных изменений, ВС Нидерландов получат 36 КШМ, 92 инженерные машины (GNGP), 12 машин обеспечения (CAR), 8 машин для подготовки водителей и 52 санитарные машины.

Первая ББМ «Боксер» в версии машины для подготовки водителей была передана ВС Нидерландов в августе 2013 года, первая санитарная машина – в июне 2014 года, первая КШМ – в 2015 году, а первая машина обеспечения – в марте 2016 года. Согласно текущим планам, последняя бронемашина должна быть передана ВС Нидерландов в феврале 2018 года.

В августе 2016 года Вооруженные силы Литвы через OCCAR заключили с консорциумом ARTEC контракт на приобретение 88 многоцелевых ББМ «Боксер». По информации OCCAR, общее количество заказанных бронемашин «Боксер» на текущий момент составляет 696 ед.