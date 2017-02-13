На Эльбрусе зажгли огонь III зимних Всемирных военных игр



III зимние Всемирные военные игры-2017

Источник: Newsli III зимние Всемирные военные игры-2017Источник: Newsli

Теперь огонь проследует в Ростов-на-Дону

НАЛЬЧИК, 13 февраля. /ТАСС/. Огонь III зимних Всемирных военных игр зажгли в понедельник на Эльбрусе, сообщили ТАСС в пресс-центре Игр.

"Президент Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии Абдул-Халим Ольмезов и спортсмен ЦСКА, серебряный призер Олимпиады-2016 по вольной борьбе Аниуар Гедуев совершили восхождение на Эльбрус, где зажгли огонь от параболических зеркал и передали его юнармейцам, после чего огонь проследует в Ростов-на-Дону", - сказал собеседник агентства.

Эстафета огня III зимних Всемирных военных игр проходит в России с 11 февраля. Ранее огонь зажгли также в поселке Янтарный Калининградской области, в саамской деревне в Мурманской области, на Лопатинском маяке в Сахалинской области. Во вторник огонь зажгут в Челябинской области на крупнейшем в России Магнитогорском металлургическом комбинате.

Огонь пройдет по знаковым точкам всех округов страны - от самой западной ее оконечности до восточных границ. В общей сложности факелоносцам предстоит преодолеть маршрут протяженностью 2017 км, торжественное слияние огней произойдет 23 февраля на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. В программу вошли соревнования по семи видам спорта: биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, ски-альпинизм, шорт-трек, скалолазание, ориентирование на лыжах.