На Эльбрусе зажгли огонь III зимних Всемирных военных игр
|
|
III зимние Всемирные военные игры-2017
Источник: Newsli
Теперь огонь проследует в Ростов-на-Дону
НАЛЬЧИК, 13 февраля. /ТАСС/. Огонь III зимних Всемирных военных игр зажгли в понедельник на Эльбрусе, сообщили ТАСС в пресс-центре Игр.
"Президент Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии Абдул-Халим Ольмезов и спортсмен ЦСКА, серебряный призер Олимпиады-2016 по вольной борьбе Аниуар Гедуев совершили восхождение на Эльбрус, где зажгли огонь от параболических зеркал и передали его юнармейцам, после чего огонь проследует в Ростов-на-Дону", - сказал собеседник агентства.
Эстафета огня III зимних Всемирных военных игр проходит в России с 11 февраля. Ранее огонь зажгли также в поселке Янтарный Калининградской области, в саамской деревне в Мурманской области, на Лопатинском маяке в Сахалинской области. Во вторник огонь зажгут в Челябинской области на крупнейшем в России Магнитогорском металлургическом комбинате.
Огонь пройдет по знаковым точкам всех округов страны - от самой западной ее оконечности до восточных границ. В общей сложности факелоносцам предстоит преодолеть маршрут протяженностью 2017 км, торжественное слияние огней произойдет 23 февраля на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. В программу вошли соревнования по семи видам спорта: биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, ски-альпинизм, шорт-трек, скалолазание, ориентирование на лыжах.
13.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.02.2017 ОПК поставила первые партии защищенных серверов для государственных центров обработки данных
14.02.2017 "Дочка" Ростеха поставила первые серверы с микропроцессором "Эльбрус" для госструктур
13.02.2017 Плавающий кран спас от бомбового голода «Адмирала Кузнецова»
10.02.2017 ОСК собирается сменить главу Северной верфи после потери контракта с Минобороны
02.02.2017 Параллельная реальность ВМФ РФ
26.01.2017 Военные показали противоракетный щит Москвы
20.01.2017 Денис Мантуров: о состоянии российских предприятий, озарении отдельных производителей и о наших перспективах внутри России и вне ее
26.12.2016 Десять наиболее важных событий 2016 года