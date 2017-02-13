Мотострелки ЗВО на учениях отработали разгром неприятеля в огневом мешке



Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО)

Источник: МО РФ Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО)Источник: МО РФ

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более 1 тысячи мотострелков общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в ходе учений на полигоне Мулино в Нижегородской области отработали уничтожение условного противника в огневом мешке, сообщила в понедельник пресс-служба ЗВО.

"Военнослужащие мотострелкового соединения ЗВО уничтожили условного противника в огневом мешке на полигоне Мулино в Нижегородской области. По легенде учений группа "Центр" заманила в тыл десант неприятеля и втянула в огневой мешок, где огнем приданных танков и гаубичной артиллерии была блокирована колонна легкобронированной техники и живой силы условного противника", - сказано в сообщении.

В нем отмечено, что в розыгрыше тактических учений были задействованы более 1 тысячи военнослужащих и около 300 единиц военной техники.

Пресс-служба ЗВО также сообщила, что в конце февраля мотострелки будут подняты по тревоге и в ходе проведения полкового учения с боевой стрельбой завершат интенсивную подготовку подразделений. В ходе учений они отработают ведение маневренной обороны при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии общевойсковой армии, а также армейской авиации ЗВО.