В Минобороны назвали среднюю сумму жилищной субсидии для военных
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Дом для военнослужащих на 168 квартир, завершение строительства которого проводит СУ-155
Источник: http://su155.ru/
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Средняя сумма жилищной субсидии для российских военных составила по итогам 2016 года 5,7 миллиона рублей, сообщил в понедельник начальник профильного департамента Минобороны Сергей Пирогов.
"На предоставление жилищных субсидий военнослужащим в 2016 году федеральным бюджетом для Минобороны было предусмотрен лимит 36 миллиардов рублей, за счет которых жилищная субсидия предоставлена более 6,3 тысячи военнослужащих", - сказал Пирогов на сборах профильных руководителей.
Средняя сумма выплаченных субсидий составила 5,7 миллиона рублей. Заложенные на эти цели бюджетные средства полностью освоены. В 2017 году на жилищные субсидии выделена еще более значительная сумма - свыше 37,7 миллиарда рублей.
13.02.2017
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