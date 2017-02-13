В Минобороны назвали среднюю сумму жилищной субсидии для военных



Дом для военнослужащих на 168 квартир, завершение строительства которого проводит СУ-155

Источник: http://su155.ru/ Дом для военнослужащих на 168 квартир, завершение строительства которого проводит СУ-155Источник: http://su155.ru/

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Средняя сумма жилищной субсидии для российских военных составила по итогам 2016 года 5,7 миллиона рублей, сообщил в понедельник начальник профильного департамента Минобороны Сергей Пирогов.

"На предоставление жилищных субсидий военнослужащим в 2016 году федеральным бюджетом для Минобороны было предусмотрен лимит 36 миллиардов рублей, за счет которых жилищная субсидия предоставлена более 6,3 тысячи военнослужащих", - сказал Пирогов на сборах профильных руководителей.

Средняя сумма выплаченных субсидий составила 5,7 миллиона рублей. Заложенные на эти цели бюджетные средства полностью освоены. В 2017 году на жилищные субсидии выделена еще более значительная сумма - свыше 37,7 миллиарда рублей.