Существующий двигатель ПАКФА совершенно не устраивает Индию
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Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки, Авиация + Рынки и сотрудничество
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Футуристическое изображение индийского истребителя FGFA, разрабатываемого на базе российского самолета пятого поколения ПАК ФА. На изображении FGFA в цветах индийских ВВС имеет «зубастые» сопла, как у американского F-22. Источник: defence.pk
Индия и Россия продолжают вести переговоры по заключению контракта на полномасштабную разработку индийского варианта FGFA истребителя ПАК ФА, сообщает индийский источник 11 февраля.
Высокопоставленный источник в правительстве Индии сообщил, что этап НИОКР потребует не менее 4 млрд долл от Индии. "Некоторые наши требования были удовлетворены российской стороной, но очень важно понять, какие выгоды мы получим от этой программы, прежде чем сделать следующий шаг. Предстоит рассмотреть вопросы конструкции самолета", заявил.
Индия имеет потребность в 120-130 таких самолетах, способных действовать в зоне повышенной опасности от ПВО противника и наносить удары в глубине его обороны. Ключевым требованием индийской стороны является способность самолета выполнять сверхзвуковой крейсерский полет без форсажа двигателей. Существующий двигатель такую возможность не дает.
ВВС Индии связывают свое будущее с истребителями Rafale, Tejas, Су-30, FGFA и АМСА.
13.02.2017
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