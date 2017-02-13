"Известия": РФ и США являются естественными партнерами в борьбе с терроризмом
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Дональд Трамп
Источник: © AP Photo/Andrew Harnik
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов отметил, что мир нуждается в широкой коалиции по борьбе с международным терроризмом, которая опиралась бы в своей деятельности на устав ООН
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Россия и Соединенные Штаты являются естественными партнерами в борьбе с терроризмом, несмотря на существенные разногласия, считает заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.
"Развитие и укрепление такого партнерства отвечают обоюдным интересам наших стран. Рассчитываем, что при новой администрации у нас с Вашингтоном сложится более плодотворный диалог на этом направлении", - сказал Сыромолотов в интервью газете "Известия".
"Надеемся, что с приходом к власти в США Дональда Трампа и новой администрации подходы Запада к антитеррору могут измениться и там наконец осознают, что борьба с терроризмом должна вестись без "двойных стандартов" и "скрытых повесток дня", а межгосударственное сотрудничество необходимо выстраивать при участии законного правительства той страны, на территории которой проходит контртеррористическая операция", - заявил дипломат.
При этом, признал он, "потребуются немалые усилия, чтобы наладить встречное движение".
По словам дипломата, мир нуждается в широкой коалиции по борьбе с международным терроризмом, которая опиралась бы в своей деятельности на устав Организации Объединенных Наций, нормы международного права и решения Совета Безопасности ООН.
13.02.2017
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