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"Известия": РФ и США являются естественными партнерами в борьбе с терроризмом

14.02.2017 ИТАР-ТАСС 71 0
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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Источник: © AP Photo/Andrew Harnik

Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов отметил, что мир нуждается в широкой коалиции по борьбе с международным терроризмом, которая опиралась бы в своей деятельности на устав ООН

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Россия и Соединенные Штаты являются естественными партнерами в борьбе с терроризмом, несмотря на существенные разногласия, считает заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

"Развитие и укрепление такого партнерства отвечают обоюдным интересам наших стран. Рассчитываем, что при новой администрации у нас с Вашингтоном сложится более плодотворный диалог на этом направлении", - сказал Сыромолотов в интервью газете "Известия".

"Надеемся, что с приходом к власти в США Дональда Трампа и новой администрации подходы Запада к антитеррору могут измениться и там наконец осознают, что борьба с терроризмом должна вестись без "двойных стандартов" и "скрытых повесток дня", а межгосударственное сотрудничество необходимо выстраивать при участии законного правительства той страны, на территории которой проходит контртеррористическая операция", - заявил дипломат.

При этом, признал он, "потребуются немалые усилия, чтобы наладить встречное движение".

По словам дипломата,  мир нуждается в широкой коалиции по борьбе с международным терроризмом, которая опиралась бы в своей деятельности на устав Организации Объединенных Наций, нормы международного права и решения Совета Безопасности ООН.

13.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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