Путин назначил главу спецназа Росгвардии



Военнослужащие Росгвардии

Источник: FLB.ru Военнослужащие РосгвардииИсточник: FLB.ru

Президент России Владимир Путин своим указом назначил генерал-майора Василия Федорука начальником Главного управления сил специального назначения Росгвардии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Тем же указом от 10 февраля глава государства произвел ряд других назначений в центральном аппарате Федеральной службы войск национальной гвардии.

Василий Федорук до августа 2014 года занимал должность начальника разведки и заместителя командующего Объединенной группировки внутренних войск на Северном Кавказе.

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) образована указом Путина 5 апреля 2016-го. Структура включает собственно войска Нацгвардии (бывшие внутренние войска МВД), а также региональные отряды СОБР и ОМОН.

Кроме того, ведомству переданы ФГУП "Охрана" и вневедомственная охрана МВД, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД. Также в Росгвардии сосредоточены структуры, которые вели лицензионно-разрешительную работу в части оборота оружия и оказания частных охранных услуг.