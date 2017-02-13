Путин назначил главу спецназа Росгвардии
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Военнослужащие Росгвардии
Источник: FLB.ru
Президент России Владимир Путин своим указом назначил генерал-майора Василия Федорука начальником Главного управления сил специального назначения Росгвардии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Тем же указом от 10 февраля глава государства произвел ряд других назначений в центральном аппарате Федеральной службы войск национальной гвардии.
Василий Федорук до августа 2014 года занимал должность начальника разведки и заместителя командующего Объединенной группировки внутренних войск на Северном Кавказе.
Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) образована указом Путина 5 апреля 2016-го. Структура включает собственно войска Нацгвардии (бывшие внутренние войска МВД), а также региональные отряды СОБР и ОМОН.
Кроме того, ведомству переданы ФГУП "Охрана" и вневедомственная охрана МВД, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД. Также в Росгвардии сосредоточены структуры, которые вели лицензионно-разрешительную работу в части оборота оружия и оказания частных охранных услуг.
13.02.2017
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