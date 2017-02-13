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Путин назначил главу спецназа Росгвардии

14.02.2017 Lenta.ru 84 0
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Росгвардия
Военнослужащие Росгвардии
Источник: FLB.ru

Президент России Владимир Путин своим указом назначил генерал-майора Василия Федорука начальником Главного управления сил специального назначения Росгвардии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Тем же указом от 10 февраля глава государства произвел ряд других назначений в центральном аппарате Федеральной службы войск национальной гвардии.

Василий Федорук до августа 2014 года занимал должность начальника разведки и заместителя командующего Объединенной группировки внутренних войск на Северном Кавказе.

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) образована указом Путина 5 апреля 2016-го. Структура включает собственно войска Нацгвардии (бывшие внутренние войска МВД), а также региональные отряды СОБР и ОМОН.

Кроме того, ведомству переданы ФГУП "Охрана" и вневедомственная охрана МВД, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД. Также в Росгвардии сосредоточены структуры, которые вели лицензионно-разрешительную работу в части оборота оружия и оказания частных охранных услуг.

13.02.2017
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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир

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