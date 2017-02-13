В Минобороны рассказали, сколько военных получили жилье в 2016 году
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Министерство обороны РФ
Источник: ИТАР-ТАСС / Сергей Карпов
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Минобороны РФ в минувшем году обеспечило жильем 114 тысяч военнослужащих, сообщил в понедельник начальник профильного департамента ведомства Сергей Пирогов.
"Задачи по обеспечению военнослужащих постоянным и служебным жильем… (по итогам 2016 года), в целом, выполнены, а по некоторым показателям даже перевыполнены… Выполнены социальные обязательства по обеспечению жильем в отношении 114 тысяч военнослужащих", - сказал Пирогов на сборах профильных руководителей.
В том числе, 5,2 тысячи военнослужащих "обеспечены квартирами в натуральном виде", 6,3 тысячи обеспечено жилищными субсидиями, 29 тысяч - служебным жильем, 59 тысяч военнослужащих получили компенсацию за наем жилья, и 14 тысяч военнослужащих приобрели квартиры посредством накопительно-ипотечной системы.
В целом же, в накопительно-ипотечную систему для военных в минувшем году были включены более 20 тысяч человек - 120% от плана.
Участник накопительно-испотечной системы уже через три года после вступления в программу может приобрести жилье в собственность с использованием жилищного займа.
13.02.2017
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