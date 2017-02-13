Российские средства ПВО отслеживают пуски баллистических ракет КНДР



Командный пункт радиолокационной станции "Воронеж" - российской надгоризонтной радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении высокой заводской готовности. РЛС способна обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.

Источник: Игорь Зарембо / РИА Новости Командный пункт радиолокационной станции "Воронеж" - российской надгоризонтной радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении высокой заводской готовности. РЛС способна обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.Источник: Игорь Зарембо / РИА Новости

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО России на Дальнем Востоке приводятся в состояние повышенной боеготовности при каждом запуске КНДР баллистических ракет для исключения угроз безопасности воздушного пространства России, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

По сообщениям СМИ, в воскресенье КНДР испытала баллистическую ракету среднего радиуса действия "Пуккыксон-2" ("Полярная звезда-2"). США вместе с Японией и Южной Кореей потребовали проведения экстренных консультаций в Совете Безопасности ООН по поводу этого ракетного пуска. По данным агентства Рейтер, заседание СБ ООН ожидается в понедельник.

"Для того чтобы исключить угрозу безопасности воздушного пространства России на случай неисправностей или плохих расчетов, наши военные ведут отслеживание всех запусков Северной Кореи, фиксируют их, дежурные средства ПВО приводятся в состояние повышенной боеготовности", - сказал сенатор.

По словам Озерова, сообщения о разработке Пхеньяном ядерного оружия и испытания средств его доставки "не может не вызывать настороженности", а "непредсказуемость" руководства КНДР может отразиться на всей мировой безопасности.

Сенатор подчеркнул, что уровень отношений России и КНДР свидетельствует о том, что наша страна не входит в число стран, которые, по мнению Пхеньяна, могут представлять для него угрозу.

"Вместе с тем испытания баллистических ракет, осуществляемые в обход решения Совбеза ООН, не могут не вызывать настороженности и должны побуждать мировое сообщество к объединению усилий для принуждения руководства КНДР к отказу от этих испытаний, а с другой стороны - к исключению случаев, когда такие испытания провоцируется Южной Кореей, США и рядом других стран", - заявил глава комитета.

По его словам, Россия с партнёрами будет продолжать поиск новых подходов для решения северокорейской проблемы, включающих, в том числе, нахождение способов развития экономики КНДР.