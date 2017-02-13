Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российские средства ПВО отслеживают пуски баллистических ракет КНДР

14.02.2017 РИА Новости 80 0
0
Понравилась новость?
 0
РЛС "Воронеж"
Командный пункт радиолокационной станции "Воронеж" - российской надгоризонтной радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении высокой заводской готовности. РЛС способна обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.
Источник: Игорь Зарембо / РИА Новости

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО России на Дальнем Востоке приводятся в состояние повышенной боеготовности при каждом запуске КНДР баллистических ракет для исключения угроз безопасности воздушного пространства России, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

По сообщениям СМИ, в воскресенье КНДР испытала баллистическую ракету среднего радиуса действия "Пуккыксон-2" ("Полярная звезда-2"). США вместе с Японией и Южной Кореей потребовали проведения экстренных консультаций в Совете Безопасности ООН по поводу этого ракетного пуска. По данным агентства Рейтер, заседание СБ ООН ожидается в понедельник.

"Для того чтобы исключить угрозу безопасности воздушного пространства России на случай неисправностей или плохих расчетов, наши военные ведут отслеживание всех запусков Северной Кореи, фиксируют их, дежурные средства ПВО приводятся в состояние повышенной боеготовности", - сказал сенатор.

По словам Озерова, сообщения о разработке Пхеньяном ядерного оружия и испытания средств его доставки "не может не вызывать настороженности", а "непредсказуемость" руководства КНДР может отразиться на всей мировой безопасности.

Сенатор подчеркнул, что уровень отношений России и КНДР свидетельствует о том, что наша страна не входит в число стран, которые, по мнению Пхеньяна, могут представлять для него угрозу.

"Вместе с тем испытания баллистических ракет, осуществляемые в обход решения Совбеза ООН, не могут не вызывать настороженности и должны побуждать мировое сообщество к объединению усилий для принуждения руководства КНДР к отказу от этих испытаний, а с другой стороны - к исключению случаев, когда такие испытания провоцируется Южной Кореей, США и рядом других стран", - заявил глава комитета.

По его словам, Россия с партнёрами будет продолжать поиск новых подходов для решения северокорейской проблемы, включающих, в том числе, нахождение способов развития экономики КНДР.

13.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
США
Южная Корея
Япония
Компании
ООН
Персоны
Озеров Виктор
Проекты
Ядерный щит
ЯО

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 14.02 02:07
  • 49
Украина получила воздушно-космическое предупреждение
  • 14.02 00:42
  • 4
Песков: Москва не поставляет Донбассу танки
  • 13.02 22:40
  • 2
В Таджикистан для совместных учений направлены экипажи Су-25СМ и Су-24М ЦВО
  • 13.02 22:39
  • 2
Вневедомственная охрана Росгвардии защищает около 200 объектов на космодроме Байконур
  • 13.02 22:24
  • 2
Что значит атака России (Odatv.com, Турция)
  • 13.02 22:22
  • 3461
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.02 22:21
  • 2
Все три версии F-35 будут сдерживать Китай
  • 13.02 22:13
  • 18
Контракт на создание модернизированного самолета Ил-96-400М
  • 13.02 22:08
  • 2
Британские субмарины сошли на берег
  • 13.02 22:04
  • 24
Новейший робот "Нахлебник" с четырехствольным пулеметом
  • 13.02 22:04
  • 3
"Витязь" - белорусская модернизация Т-72Б
  • 13.02 21:19
  • 6
Т-50 и F-22. Возвращение к ближнему бою
  • 13.02 21:19
  • 7
Минобороны торопит ученых с разработкой нового оружия
  • 13.02 21:08
  • 1
В бой идут батальоны... грузинок
  • 13.02 20:12
  • 844
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  