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Минобороны РФ: армия Сирии продолжает наступление на Пальмиру

14.02.2017 ИТАР-ТАСС 115 0
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Источник: © REUTERS/Rodi Said

Военные находятся уже в 20 км от города, отметили в ведомстве

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Сирийская армия при поддержке российской авиации продолжает наступление на Пальмиру и находится сейчас в 20 км от этого города, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Сирийские правительственные войска при поддержке авиации ВКС России продолжают наступление в направлении Пальмиры, до которой осталось менее 20 км. За прошедшую неделю на пальмирском направлении самолетами ВКС России совершено более 90 боевых вылетов", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

За время наступления подразделения сирийских правительственных войск уничтожено более 180 объектов боевиков, в том числе более 60 опорных пунктов, 15 складов с вооружением, боеприпасами и военной техникой, 43 боевых бронированных машины, а также джипов, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. "Потери террористов в живой силе составили более 200 человек", - отметили в российском военном ведомстве.

По данным Минобороны, с 7 февраля подразделениями сирийской армии установлен контроль над территорией площадью 22 кв. км, освобождены населенный пункт Эль-Кулейбе, а также окружающие господствующие высоты. "Всего с начала операции сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС России от террористов ИГИЛ (устаревшее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство") в провинции Хомс освобождено 805 кв. км территории", - сообщили в министерстве. 

13.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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