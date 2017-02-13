"Вертолеты России" проведут в Индии презентацию вертолета "Ансат"
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Легкий многоцелевой вертолет Ансат
Источник: http://rus-helicopters.com
Корпорация "Вертолеты России" проведет презентацию легкого вертолета "Ансат" на открывающейся 14 февраля в Бангалоре выставке Aero India — 2017. Об этом "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе холдинга.
Помимо "Ансата", в экспозиции будет представлен легкий вертолет Ка-226Т, интерес к которому с индийской стороны обусловлен межправительственным соглашением о совместном производстве 200 машин этого типа, подписанным в октябре 2016 года.
По этому соглашению 60 машин будет поставлено из России в готовом виде, а остальные соберут в Индии из машинокомплектов (с широким использованием комплектующих местного производства).
Также на выставке будет представлен коммерческий вертолет Ми-38.
Салон Aero India — 2017 пройдет с 14 по 18 февраля в Бангалоре. Выставка проводится с 1996 года раз в два года, организуется индийскими военными. Является одним из крупнейших смотров авиатехники в Азии.
13.02.2017
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