"Калашников" поставил Индонезии партию ружей "Сайга-12С"



Сайга-12 ФПСР. Источник: ОАО "Ижмаш" Сайга-12 ФПСР. Источник: ОАО "Ижмаш"

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Концерн "Калашников" поставил первую партию ружей "Сайга-12С" национальному управлению по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Индонезии, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Концерн "Калашников", входящий в госкорпорацию "Ростех", успешно выполнил поставку национальному управлению по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (BNN) Индонезии первой партии гладкоствольных ружей "Сайга-12С". Эта поставка является стратегически важной для расширения реализации продукции гражданского назначения на экспорт, а также для укрепления сотрудничества за рубежом", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что помимо поставки гражданской продукции специалисты концерна также провели тренинг и демонстрационные стрельбы для сотрудников антинаркотического ведомства Индонезии.

Ружье "Сайга-12С" оснащается складным рамочным прикладом с резиновым амортизирующим затыльником, что позволяет эффективно контролировать мощную отдачу 12-го калибра. Откидная крышка ствольной коробки имеет интегрированную планку типа Пикатинни для удобной установки разнообразных прицельных приспособлений, в первую очередь коллиматорных прицелов.

Ружье штатно укомплектовано регулируемыми открытыми прицельными приспособлениями по типу автомата Калашникова. Дополнительные планки типа Пикатинни в нижней части пластикового цевья и под газовым блоком на стволе позволяют устанавливать различные аксессуары, такие как передняя рукоятка или подствольный фонарь. Для ускорения перезарядки ружье имеет увеличенный приемник магазина.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 51% акции концерна, 49% - частным инвесторам. Продукция концерна поставляется более чем в 27 стран. В концерн входят три продуктовых бренда: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие.