Почти две тысячи специалистов войск РХБЗ проведут стрельбы на полигонах на юге РФ
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Войска РХБЗ России
Источник: defence.ru
В лагерных сборах будет задействовано около 400 единиц вооружения и военной техники
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 февраля. /ТАСС/. Лагерные сборы специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа стартовали на полигонах Волгоградской области, Северной Осетии и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба округа.
"Основными целями лагерных сборов военнослужащих войск РХБЗ являются совершенствование навыков полевой выучки, освоение современных образцов военной техники и проведение первого отборочного этапа всеармейских конкурсов "Безопасная среда" и "Белое солнце" в рамках Армейских международных игр АрМИ-2017", - говорится в сообщении.
Всего в сборах принимают участие свыше 1,8 тыс. военнослужащих, задействовано около 400 единиц вооружения и военной техники. В рамках сборов военнослужащие проведут, в частности, стрельбы из реактивных пехотных огнеметов различных модификаций.
Зачетные занятия по предметам обучения станут также начальным отборочным этапом для участия в конкурсах АрМИ-2017 "Безопасная среда" (для подразделений РХБ- разведки) и "Белое солнце" (для военнослужащих огнеметных подразделений).
13.02.2017
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