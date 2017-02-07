Для корабельных беспилотников сделали «руку»



Испытание SideArm

Источник: DARPAtv / YouTube Испытание SideArmИсточник: DARPAtv / YouTube

Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) министерства обороны США представило «руку», способную запускать и ловить небольшие беспилотные летательные аппараты. Устройство получило название SideArm. Оно позволит запускать аппараты с грузовиков, смотровых вышек и кораблей, палубы которых изначально не были спроектированы для приема беспилотников.

С 2010 года в США действует программа существенного увеличения парка беспилотных летательных аппаратов разных классов. Помимо прочего она предусматривает разработку беспилотников, которые бы могли стартовать и приземляться на корабли, конструкция которых изначально не предполагала использования дронов.

Устройство SideArm по заказу DARPA разрабатывает американская компания Aurora Flight Sciences. Она представляет собой крановую стрелу с направляющей балкой на ее конце. Для запуска беспилотник подвешивается на балку с помощью специальной системы креплений, после чего пневматическая пружина в самой балке разгоняет аппарат. Достигнув конца направляющей беспилотник отсоединяется и улетает.

После запуска на один конец балки подвешивается конструкция, напоминающая руку, между «пальцами» которой натянута сеть. На другом конце направляющей размещается воздушный аэрофинишер. При подлете к нему беспилотник выдвигает из верхней части фюзеляжа гак, которым цепляется за аэрофинишер. После зацепа аппарат по инерции попадает носом в сеть «руки» и цепляется за нее.

Устройство рассчитано на отправку и прием беспилотников максимальной взлетной массой до полутонны. Для перевозки SideArm можно компактно разместить в стандартном грузовом контейнере. По данным разработчика, систему могут полностью собрать и отладить два человека, при этом для быстрого запуска и приема беспилотников рекомендуется расчет из четырех человек.

Испытания прототипа SideArm состоялись в лаборатории DARPA в декабре 2016 года. В них устройство ловило модифицированный малый беспилотник Lockheed Martin Fury максимальной взлетной массой 182 килограмма. Этот аппарат перед попаданием в аэрофинишер разгонялся до крейсерской скорости катапультой.

Между тем, американская компания Northrop Grumman занимается разработкой «тейлситтера», самолета вертикального взлета с посадкой на хвост. Испытания этого аппарата намечены на 2018 год. Предполагается, что такой аппарат сможет использовать для взлета и посадки вертолетные площадки эсминцев и будет иметь самолетную дальность полета.

Василий Сычёв