Йеменские «Вулканы»: какими ракетами разбомбили столицу Саудовской Аравии



Фото, выполненные во время проведения военного парада, прошедшего в Пхеньяне (КНДР) в честь 65-й годовщины Трудовой партии Кореи. ПУ ОТР на базе советской Р-17 (SCUD), которая широко экспортировалась в развивающиеся страны типа Сирии и Ирана. Фото, выполненные во время проведения военного парада, прошедшего в Пхеньяне (КНДР) в честь 65-й годовщины Трудовой партии Кореи. ПУ ОТР на базе советской Р-17 (SCUD), которая широко экспортировалась в развивающиеся страны типа Сирии и Ирана.

Сообщения о том, что 6 февраля объекты к западу от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда подверглись ракетной атаке из Йемена, вызвали переполох в ряде мировых СМИ. Причем журналисты сообщали о том, что удар якобы был нанесен баллистической ракетой. Частичные подтверждения этой информации от противника саудитов заставляют по-новому взглянуть на военно-технический потенциал Йемена.

Довоенные арсеналы

Вообще, еще до событий 2015 года Йемен располагал неплохим арсеналом оперативно-тактических баллистических ракет. Еще до середины 1990-х в ходе гражданской войны стороны применяли советские ракетные комплексы 9К72 (в мире более известные как SCUD) и 9К79 («Точка»).

В 1990-х и до начала 2000-х страна также широко импортировала северокорейские баллистические ракеты того же семейства SCUD. Пхеньян также оказывал помощь в организации обслуживания ракетного вооружения и необходимой подготовки местных кадров. Но под давлением США с 2003 года сотрудничество сторон было прекращено.

Эти ракеты регулярно прилетают в Саудовскую Аравию из Йемена с тех пор, как в 2015 году Эр-Рияд начал интервенцию в эту страну. Продолжительность боевых действий и большие территории саудитов поставили перед хуситами две задачи: где раздобыть новые ракеты и как увеличить дальность имеющихся, чтобы доставать до тылов Саудовской Аравии. Пусть даже не столько для реальных военных успехов, сколько для того, чтобы просто «привести войну в их города».

Голь на выдумки хитра

Иран сегодня не имеет возможности поставить союзникам-хуситам новые ракеты, поскольку действует морская блокада и доставить в Йемен крупногабаритное вооружение практически нереально. В то же время в большом количестве в наличии имеются совместимые с советскими и северокорейскими пусковыми установками для SCUD родственные иранские ракеты «Шехаб-2». Но они более мощные и дальнобойные, поэтому это еще менее реальный вариант. Достать же новые «Точки» негде даже теоретически.

И вот тут местные инженеры пошли давно известным путем. Они занялись превращением старых зенитных ракет в ракеты баллистические. Здесь стоит отметить, что основное отличие баллистических ракет от другой ракетной техники в том, что двигатель работает лишь на разгонном участке, а далее ракета идет по баллистической кривой, как артиллерийский снаряд.

Тут все становится просто: необходимо взять подходящую ракету и использовать ее как основу для создания баллистического варианта. Лучше всего для этого подходят большие зенитные ракеты, имеющие мощные маршевые ступени с двигателями большой тяги, пригодными для использования в баллистических ракетах. Уже бесполезные в целях ПВО старые зенитные ракеты от комплекса С-75 – идеальный выбор. Тем более что и того и другого в Йемене хватает.

В декабре 2015 года миру была явлена местная баллистическая ракета Qaher-1. Явно ведущая свое происхождения от ракет С-75. Также было заявлено о ее пуске по саудовской авиабазе имени Халида бин Абдул Азиза. О конкретных параметрах этой «самоделки» судить трудно, но доставить на 100–150 километров боевую часть весом 200–300 килограммов она, видимо, способна. Ее точность оставляет желать лучшего, но в крупные площадные цели ракета попасть наверняка способна.

Куда сложнее выглядит задача дотянуться до целей в Саудовской Аравии, удаленных от приграничных районов, поскольку паспортная гарантированная максимальная дальность имеющихся у Йемена северокорейских баллистических ракет «Хвасон-6» составляет 500 километров. То есть по сравнению с советским оригиналом дальность увеличена на 200 километров. Однако даже этого может не хватить: многие важные авиабазы и города Саудовской Аравии находятся на удалении 700–1000 километров от границ с Йеменом.

На вооружении Ирана стоит местная копия северокорейской «Хвасон-6» «Шехаб-2», вес боевой части которой составляет 750 килограммов. Чтобы увеличить дальность, можно пойти на уменьшение веса боевой части, что и было сделано.

Новая ракета – новые возможности

В сентябре 2016 года была продемонстрирована баллистическая ракета «Буркан-1» («Вулкан-1»), внешне выглядящая как «Хвасон-6»/«Шехаб-2». Согласно заявленным характеристикам ее максимальная дальность стрельбы достигает 800 километров. А вот вес боевой части сократился до 500 килограммов. При этом уже в октябре 2016 года стали появляться первые сообщения о том, что йеменские ракеты достигают районов в 600–750 километрах от границы с Йеменом. В большинстве случаев они либо были перехвачены противоракетами, либо падали в пустыне. Но некоторые все же долетали до целей.

Новая же переделка все тех же «Хвасон-6», но уже под названием «Буркан-2» как раз и прошла испытание боевым пуском, о чем было объявлено 6 февраля.

При этом у ракеты заметна новая, видимо отделяемая, головная часть. Внешне же головная часть «Буркан-2» отдаленно напоминает «Киам-1» и другие более продвинутые баллистические ракеты. Это позволяет предположить, что летает она дальше, чем «Буркан-1», а ее перехват несколько сложнее.

Однако что-то более предметное сказать пока нельзя. Скорее всего, в отсутствие новых поставок иранцы помогают местным с модернизацией хорошо знакомых ракет, используя локальную производственно-техническую базу. А это значит, впереди нас могут ждать новые военно-технические сюрпризы из Йемена.

Владимир Хрусталев