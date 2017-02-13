Дальневосточные артиллеристы уничтожат цели на расстоянии 1,5 километров
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Военнослужащий во время стрельбы из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 на полигоне Бамбурово
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
ХАБАРОВСК, 13 фев -РИА Новости. Второй этап конкурса "Мастера артиллерийского огня 2017", в ходе которого военнослужащим предстоит выполнить боевые стрельбы из минометов и гранатометов, а также без предварительной подготовки поразить цели на расстоянии до 1,5 километров, стартовал в российском Восточном военном округе, сообщил в понедельник начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.
"На полигонах ВВО стартовал второй этап конкурса "Мастера артиллерийского огня 2017" среди минометных взводов мотострелковых соединений. Артиллеристы будут состязаться в боевой стрельбе из 120-мм минометов "Сани" и гранатометов РПГ-7. Им предстоит выполнить огневую задачу по поражению трех небронированных целей на дальности до 1,5 тысяч метров без предварительной подготовки", - сказал Гордеев.
При этом для ориентирования и связи разрешается использовать только карту, компас, бинокль и радиостанцию
Гордеев добавил, что военнослужащие также выполнят нормативы по тактической, технической, специальной, разведывательной и физической подготовке. Победители получат право участия в третьем - окружном этапе, который состоится в апреле на базе учебно-тренировочного комплекса "Сергеевский" в Приморском крае.
По его словам, соревнования проходят в рамках боевой подготовки войск и повышают профессиональный уровень военных специалистов.
13.02.2017
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