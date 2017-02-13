На юге Дальнего Востока начались учения с участием комплексов "Искандер-М"



Ракетный комплекс "Искандер-М"

Источник: Станислав Красильников/ТАСС Ракетный комплекс "Искандер-М"Источник: Станислав Красильников/ТАСС

ХАБАРОВСК, 13 фев - РИА Новости. Командно-штабное учение с участием оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" начались в Еврейской автономной области на российском Дальнем Востоке, сообщил в понедельник начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

"В рамках учения расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" совершили марш в назначенный район, в ходе которого военнослужащие отработали задачи по уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп, действия личного состава при налетах авиации, преодолении зараженных участков местности и различных препятствий", - сказал Гордеев.

Он добавил, что по прибытии в назначенный район ракетчики развернули комплексы с марша на неподготовленных позициях, в полевых условиях проверили работоспособность систем ракет, выполнили задачи по перегрузке ракет с использованием специальных транспортно-заряжающих машин.

По его словам, в ходе полевого выхода военнослужащим соединения предстоит отработать комплекс учебно-боевых задач с многократной сменой стартовых позиций без выполнения боевых пусков. Боевым расчетам "Искандеров" нужно обнаружить цели и уничтожить их, выполнив электронные пуски.