На юге Дальнего Востока начались учения с участием комплексов "Искандер-М"
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Ракетный комплекс "Искандер-М"
Источник: Станислав Красильников/ТАСС
ХАБАРОВСК, 13 фев - РИА Новости. Командно-штабное учение с участием оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" начались в Еврейской автономной области на российском Дальнем Востоке, сообщил в понедельник начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.
"В рамках учения расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" совершили марш в назначенный район, в ходе которого военнослужащие отработали задачи по уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп, действия личного состава при налетах авиации, преодолении зараженных участков местности и различных препятствий", - сказал Гордеев.
Он добавил, что по прибытии в назначенный район ракетчики развернули комплексы с марша на неподготовленных позициях, в полевых условиях проверили работоспособность систем ракет, выполнили задачи по перегрузке ракет с использованием специальных транспортно-заряжающих машин.
По его словам, в ходе полевого выхода военнослужащим соединения предстоит отработать комплекс учебно-боевых задач с многократной сменой стартовых позиций без выполнения боевых пусков. Боевым расчетам "Искандеров" нужно обнаружить цели и уничтожить их, выполнив электронные пуски.
13.02.2017
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