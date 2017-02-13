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СМИ: Индия планирует в ближайшие годы экспедиции к Марсу и Венере

14.02.2017 ИТАР-ТАСС 81 0
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Источник: © EPA/JAGADEESH NV

Как сообщает газета Times of India со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований, марсианская миссия состоится в 2021-2022 годах

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. В обозримом будущем Индия планирует осуществить экспедиции космических аппаратов к Венере и Марсу. Об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований (ИСРО).

По данным газеты, ИСРО разрабатывает первую национальную миссию к Венере - планируется, что это будет запуск автоматической станции на орбиту планеты. Когда может состоятся полет, пока не сообщается, однако работа над экспедицией уже началась. Кроме того, издание отмечает, что Индия готовит вторую марсианскую миссию, которая, по информации издания, состоится в 2021-2022 годах.

Индийцы уверены, что у них все получится, и для этого у ИСРО есть все основания: первая индийская марсианская миссия закончилась успешно: 5 ноября 2013 года к Красной планете отправился аппарат "Мангальян", а 24 сентября 2014 года он вышел на марсианскую орбиту. Индия стала первой страной мира, которой удалось вывести автоматическую станцию к Марсу с первой попытки. При этом премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что экспедиция "Мангальян" обошлась на четверть дешевле, чем съемки голливудского космического блокбастера "Гравитация", которые стоили около $100 млн.

Теперь в ИСРО хотят закрепить успех. Как отмечается в публикации, в ходе второй марсианской миссии на Красную планету может быть высажен марсоход.

Готовность присоединиться к ИСРО в подготовке нового межпланетного полета уже выразил Национальный центр космических исследований Франции (CNES).


Сто спутников за один раз

Сообщения о будущих экспедициях индийских космических аппаратов появляются на фоне предстоящего рекордного запуска - на 15 февраля запланирован вывод на орбиту разом 104 спутников. Их выведет в космос индийская ракета-носитель PSLV-C37.

Из этих спутников только три принадлежат Индии, а остальные - иностранным государствам, в том числе США, Германии, Нидерландам, Швейцарии, Израилю, Казахстану, ОАЭ, отмечает издание.

Вес полезного груза составит 1350 кг, из которых на космические аппараты придется 500-600 кг - в основном это мини и микроспутники.

Ранее Индийская организация космических исследований планировала осуществить в январе вывод на орбиту 83 спутников, из которых 80 были иностранные. Но с в связи с тем, что добавились еще более 20 иностранных аппаратов, запуск был перенесен на середину февраля, отмечает газета.

13.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Казахстан
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