РФ в 2017 году завершит поставку в Индию танковых снарядов "Манго"



Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Первую партию снарядов для танков Т-90С Индия получила в 2016 году

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" (входит в госкорпорацию "Ростех") в 2017 году завершит поставку снарядов "Манго" для танков Т-90С в Индию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

В 2015 году представитель концерна сообщил ТАСС, что поставки будут завершены в 2016 году.

"Концерн "Техмаш" успешно отрабатывает контракт по поставке в Индию танковых выстрелов "Манго". По договоренности сторон, передача боеприпасов проводится в два этапа. Первую партию снарядов Индия получила в 2016 году. Поставка второй партии запланирована на февраль 2017 года", - говорится в сообщении.

В начале апреля 2014 года "Рособоронэкспорт" сообщил о заключении контракта на поставку индийским военным 66 тысяч выстрелов "Манго" для танков Т-90С и организацию лицензионного производства этих боеприпасов в Индии.

Снаряд "Манго" предназначен для стрельбы по танкам, самоходным артиллерийским установкам и другим целям, имеющим мощную броневую защиту.