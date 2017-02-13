РФ в 2017 году завершит поставку в Индию танковых снарядов "Манго"
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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Первую партию снарядов для танков Т-90С Индия получила в 2016 году
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" (входит в госкорпорацию "Ростех") в 2017 году завершит поставку снарядов "Манго" для танков Т-90С в Индию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.
В 2015 году представитель концерна сообщил ТАСС, что поставки будут завершены в 2016 году.
"Концерн "Техмаш" успешно отрабатывает контракт по поставке в Индию танковых выстрелов "Манго". По договоренности сторон, передача боеприпасов проводится в два этапа. Первую партию снарядов Индия получила в 2016 году. Поставка второй партии запланирована на февраль 2017 года", - говорится в сообщении.
В начале апреля 2014 года "Рособоронэкспорт" сообщил о заключении контракта на поставку индийским военным 66 тысяч выстрелов "Манго" для танков Т-90С и организацию лицензионного производства этих боеприпасов в Индии.
Снаряд "Манго" предназначен для стрельбы по танкам, самоходным артиллерийским установкам и другим целям, имеющим мощную броневую защиту.
|Активная часть 3БМ-42 танкового выстрела 3ВБМ-17 "Манго"
|Источник: nosikot.livejournal.com
13.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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