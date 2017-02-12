Концерн "Алмаз-Антей" создаст в Севастополе инновационный центр
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АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС
Он будет создан на базе предприятия "Гранит", где работает центр по обслуживанию техники противовоздушной обороны
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Концерн "Алмаз-Антей" создаст инновационный центр на базе предприятия "Гранит" в Севастополе, где работает центр по обслуживанию техники противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба севастопольского правительства.
"Обязательства по созданию сервисного центра, которые взяло на себя предприятие, выполнены. В ближайшей перспективе на базе предприятия будет открыт еще один важный для города объект - инновационный центр. Правительство Севастополя будет оказывать предприятию максимальное содействие как по загрузке производственных мощностей, так по обеспечению специалистами", - сказал врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников в ходе посещения "Гранита".
Гендиректор предприятия Николай Калик сообщил, что на первом этапе развития предполагается создать около 150 рабочих мест, а открытие инновационного центра позволит увеличить количество сотрудников до 300. Также на базе "Гранита" будут созданы центр подготовки специалистов и повышения квалификации и музей боевой славы войск ПВО.
Ранее в "Алмаз-Антее" сообщали, что создание в Севастополе производственно-технической базы по обслуживанию и ремонту вооружения, военной и специальной техники началось в мае 2016 года. Строительство велось за счет собственных средств концерна. Генеральный директор "Алмаз-Антея" Ян Новиков оценивал общий объем затрат в рамках проекта в 120 млн рублей.
12.02.2017
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