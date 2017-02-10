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Жевавший свои погоны "киборг" назвал Гиви распиаренным киноактером

10.02.2017 Lenta.ru 217 1
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Александр Захарченко
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко в районе КПП «Еленовка» в Донецкой области, где произошел обстрел украинскими силовиками.
Источник: Сергей Аверин / РИА Новости

Погибший командир батальона "Сомали" вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаил Толстых (Гиви) отличался жестокостью и внимательно отслеживал все упоминания о себе в российских СМИ. Об этом порталу "Страна" рассказал подполковник украинской армии Олег Кузьминых, известный тем, что в плену у ополченцев жевал свои погоны.

Военнослужащий вспомнил, что в плену его долго избивали, стреляли над головой, угрожали отрезать пальцы и уши. "Гиви достал мачете из ножен, делая вид, что собирается рубить нам головы. Это фирменный стиль Гиви. Он все время как киноактер рисовался на камеры журналистам. Уже тогда он был распиарен российскими журналистами как герой "русской весны" и изо всех сил поддерживал имидж героя", — сказал Кузьминых.

Михаил Толстых погиб утром 8 февраля в своем кабинете на базе "Сомали" в окрестностях Донецка. Помещение было обстреляно из реактивного огнемета "Шмель". Власти республики назвали произошедшее терактом.

Толстых был одним из самых известных командиров ополчения Донбасса. Во главе "Сомали" он участвовал в боях за Славянск, Иловайск, аэропорт Донецка.

Кузьминых попал в плен ополченцам в ходе боев за донецкий аэропорт. В январе 2015 года бойцы украинской армии после массированного обстрела Донецка предприняли попытку штурма города, но попали в окружение. Ополченцы доставили "киборгов" на место гибели мирных жителей, чтобы показать им результаты их обстрела. После этого Гиви срезал у Кузьминых погоны и заставил его жевать их. В мае 2015 года подполковник был освобожден, президент Петр Порошенко наградил его орденом "За мужество".

09.02.2017
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Страны
Россия
Сомали
Украина
Продукция
А-50Э

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
936
№1
10.02.2017 01:08
Надо было этого Кузьминых в расход пустить, мир был бы чище...
-1
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