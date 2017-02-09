ОАК представила Экспертному совету в Госдуме новую индустриальную модель корпорации



Ульяновский авиационный завод "Авиастар-СП"

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Ульяновский авиационный завод "Авиастар-СП"Источник: Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 9 февраля. ОАК приступила к трансформации производств, созданию центров специализации и компетенций в рамках перехода на новую индустриальную модель, заявил первый вице-президент ОАК Александр Туляков, выступая 8 февраля в Госдуме на первом заседании Экспертного совета по авиапромышленности.

По его словам, «переход предусматривает более эффективное использование инвестиций, производственных мощностей корпорации (производственных и непроизводственных площадей, персонала и оборудования), в том числе передачу части низких переделов на аутсорсинг. Результатом изменения индустриальной модели, по оценкам ОАК, должна стать экономия около 700 млрд. рублей до 2035 года».

Решение о переходе на новую индустриальную модель принято в конце прошлого года. «Заводы в составе ОАК должны концентрироваться на ключевых компетенциях, таких как проектирование, сборка, испытания, продажи и сервисное обслуживание. Ряд неключевых для самолетостроения производств деталей, частей агрегатов и комплектующих могут быть переданы на аутсорсинг, что позволит значительно сократить сроки и себестоимость изготовления изделий. В то же время, компетенции, обеспечивающие технологическое преимущество, такие как, например, обработка и сварка конструкций из титана, выпуск наукоемких конструкций из композиционных материалов, останутся внутри корпорации», – сообщил на заседании совета технический директор – директор департамента развития индустриальной модели ОАК Юрий Тарасов.

Опыт зарубежных авиапроизводителей доказал эффективность такого решения, у мировых лидеров только 10 процентов комплектующих самолета производится внутри компании, остальное покупается у десятков тысяч поставщиков по всему миру, включая Россию. Именно такой подход будут использовать и российские самолетостроители. В горизонте до 2035 года ОАК планирует передать около 40 процентов объема выпуска непрофильной продукции сторонним организациям, или организовать с ними совместные предприятия.

В рамках перехода на новую индустриальную модель продолжится создание новых центров специализации и компетенций, дальнейшее развитие которых позволит на треть увеличить производительность труда и в разы сократить инвестиционную нагрузку для предприятий ОАК.

Пилотные проекты по созданию центров специализации и компетенций на производственных площадях ОАК уже реализованы. Центр компетенции по производству конструкций из композитных материалов создан на заводе «АэроКомпозит» в Ульяновске. Центр комплексирования, занимающийся интеграцией бортового оборудования самолетов, действует в Москве. Центры специализации по производству люков, дверей, фюзеляжных панелей, где создаются агрегаты сразу для нескольких самолетных программ МС-21, Ил-76МД-90А, Ил-112В, работает в Ульяновске на производственной площадке «Авиастар-СП», центры специализации по мотогондолам и пилонам создается в Воронеже.

Экспертный совет по авиационной промышленности создан при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 8 февраля в Госдуме под председательством первого зампреда Комитета Госдумы Владимира Гутенева состоялось совместное заседание Экспертного совета и профильного комитета Союзмаша России, на котором обсуждали тему: «Пути совершенствования эффективности отраслевой модели авиационной индустрии».

«Потребности повышения эффективности отечественных высокотехнологичных производств подвели нас к необходимости трансформации индустриальной модели в направлении расширения и развития горизонтальных кооперационных связей при минимуме дублирующих производств и выстраивания технологической цепочки в соответствии с жизненным циклом продукта», – сказал В.Гутенев, резюмируя итоги Экспертного совета.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО «ОАК».