Старик и море



Крейсер "Альмиранте Грау" ВМС Перу

Источник: archive.attaches.forums.a0z.ru Крейсер "Альмиранте Грау" ВМС ПеруИсточник: archive.attaches.forums.a0z.ru

Преклонный возраст не мешает перуанскому крейсеру оставаться грозным

Заложенный еще до начала Второй мировой войны в Нидерландах перуанский "Альмиранте Грау" по показателям соответствия боевому предназначению мало в чем уступает новейшим крейсерам России и США.

“Война Бразилии и Перу крайне маловероятна, бой конкретных крейсера и авианосца тем более”

Строго говоря, сопоставлять с ними устаревший корабль нельзя, он заведомо уступает. Однако сам факт того, что он по-прежнему в составе ВМС, дает основания полагать: даже сегодня старый "Адмирал" отвечает специфике задач перуанских ВМС. Ведь содержание крейсера весьма дорогостоящее дело. Иметь такой корабль в составе флота просто ради престижа нет никакого смысла. Оценка "Альмиранте Грау" интересна также для полноты охвата современного крейсерского флота.

Довоенный – значит надежный

Бывший нидерландский "Де Зевен Провинсиен" был куплен и введен в состав ВМС Перу в 1973 году. Относится к классу легких крейсеров. Всего было построено два корабля этого типа – "Де Зевен Провинсиен" и "Де Рейтер". Оба заложены перед Второй мировой и после ее окончания достроены по сильно измененному проекту. Как и большинство кораблей этого класса того времени, крейсер имел полное водоизмещение – около 11 тысяч тонн. Его энергетическая установка обеспечивала высокую максимальную скорость – 32 узла и достойную дальность плавания – семь тысяч миль экономическим ходом. Вооружение включало восемь 152-мм орудий в четырех двухорудийных башнях. Для задач ПВО корабль располагал восьмью 57-мм автоматическими пушками в четырех двухорудийных башнях и восьмью одноствольными АУ калибра 40 миллиметров. Как предназначенный для ведения артиллерийского боя он имел достаточно мощное бронирование. В ходе длительной службы корабль претерпел ряд модернизаций, существенно повысивших его боевые возможности. Первая состояла в замене двух кормовых АУ главного калибра на американский ЗРК "Террьер". Установка соответствующего радиоэлектронного оборудования, двухбалочной ПУ ЗУР Mk4 и погреба для ракет RIM-2 (боекомплект – 64 единицы) произведена в 1962 году. Наиболее совершенные ракеты этого комплекса – RIM-2F с полуактивной головкой самонаведения имеют скорость полета до 3М и обеспечивают уничтожение аэродинамических целей, в том числе сверхзвуковых, на удалении до 75 километров. Главные недостатки – высокая нижняя граница поражения (300 м) и большая мертвая зона (около 5 км). Были заменены на более совершенные РЛС обзора воздушного пространства, корабль получил подкильную ГАС CWE-610. В таком виде "Де Зевен Провинсиен" прослужил в голландском флоте до 1973 года, когда был передан Перу.

Спустя полтора десятилетия он подвергся глубокой модернизации, проведенной в Нидерландах. Получил современную на тот момент БИУС SEWACO Foresee PE, а также РЛС обнаружения надводных целей DF-08, навигационную РЛС Decca 1226. Боевые возможности орудий главного калибра существенно повысила установка РЛС управления огнем STIR-24. Возможности системы ПВО корабля расширились за счет двух двуствольных 40-мм АУ DARDO с обеспечением централизованным управлением зенитной артиллерией по данным стрельбовой РЛС WM-25. Корабль оснастили современными комплексами РЭР Rapids и РЭБ CME Scimitar. В качестве главного ударного комплекса для борьбы с надводными кораблями крейсер получил восемь ПУ для ПКР "Отомат" итальянского производства, имеющих дальность стрельбы до 180 километров. Таким образом он стал мощнейшим боевым кораблем в составе ВМС стран Южной Америки и до настоящего времени таковым остается.

У него вполне современное для региона радиоэлектронное вооружение. Ударные средства позволяют успешно бороться с надводным противником. ПВО наиболее эффективна против воздушных целей, идущих на средних и больших высотах. Правда, "Альмиранте" не располагает вертолетами, а значит, нуждается во внешнем целеуказании для применения ПКР на предельную дальность или для стрельбы орудиями главного калибра по целям, не наблюдаемым с корабля. Бронирование, а также хорошая конструктивная защита, рассчитанная на противостояние множеству снарядов в артиллерийском бою, дают основания оценить потребное число попаданий ПКР для вывода крейсера из строя в три-четыре.

Может многое

В соответствии с ранее принятой методикой рассмотрим два варианта: в локальной войне против слабого в военно-морском отношении противника в интересах группировки ВВС и СВ, в конфликте с одной из стран региона.

В первом случае распределение весовых коэффициентов значимости задач останется таким же, как у ранее рассмотренных крейсеров ("Цирконовый апгрейд"), за исключением противолодочной: уничтожение групп надводных кораблей и катеров – 0,15, отражение средств воздушного нападения – 0,3, нанесение ударов по наземным объектам – 0,55.

В войне с высокотехнологичным противником на основе анализа региональных противоречий Перу с другими государствами Южной Америки оценим "вес" задач для "Альмиранте Грау" следующим образом: уничтожение авианосных ударных и многоцелевых групп противника – 0,02, КУГ и КПУГ – 0,53, отражение средств воздушного нападения противника – 0,1, удары по наземным объектам – 0,35.

Интегральный сравнительный показатель эффективности крейсеров Источник: vpk-news.ru

Задачу борьбы с авианосной группой для этого крейсера надо признать маловероятной. С американской АУГ этот корабль, очевидно, ничего сделать не сможет. Остается бразильский авианосец с его охранением. Война Бразилии и Перу крайне маловероятна, бой конкретных крейсера и авианосца – тем более. Но для чистоты оценок именно этот вариант и рассмотрим. Крейсер "Альмиранте Грау" в случае привлечения его к решению такой задачи будет действовать в составе ударной группы – вероятно, с тремя-четырьмя кораблями класса фрегат и корвет. Бразильский авианосец может иметь в охранении четыре-пять фрегатов типа "Нитерой" и тип 22. Его авиагруппу примем стандартной – 14 штурмовиков А-4UK "Скайхок", шесть противолодочных вертолетов SH-3A,В "Си Кинг", два поисково-спасательных и три транспортных вертолета "Супер Пума", три С-1А "Трейдер" и три самолета ДРЛО собственной разработки на базе С-1А. Итого – 31 летательный аппарат. Ударная группа в составе 14 "Скайхоков" имеет боевой радиус до 400 километров. Из наиболее современного вооружения, пригодного для ударов по надводным целям, могут быть применены только ракеты "Маверик" с дальностью стрельбы около 10 километров и боевой частью весом 65 килограммов. Для вывода из строя или потопления "Альмиранте Грау" потребуется 12–15 попаданий таких КР. Выход крейсера в позицию залпа возможен при условии подавления системы разведки противника в районе боевых действий, иначе авианосец просто не допустит приближения КУГ. Лишь в этом случае корабль имеет шансы применить свое оружие – ПКР "Отомат". Грубая оценка возможностей соблюдения всех этих условий показывает, что вероятность выхода крейсера в позицию залпа составляет 0,2–0,3. При обнаружении КУГ во главе с "Альмиранте Грау" на большом удалении "бразилец" постарается нанести удар силами своего авиакрыла. Вероятность вывода из строя или потопления "перуанца" в результате удара группой из 14 "Скайхоков", применяющих КР "Маверик" и авиабомбы, с учетом противодействия ПВО крейсера и трех-четырех кораблей охранения типа "Лупо" можно оценить в 0,1–0,12. При этом потери атакующих могут составить до трех – пяти машин. Эффективность повторного удара оставшимися штурмовиками не превысит 0,05–0,07 при гибели еще трех-четырех самолетов. Итого –0,15–0,19 и шесть – девять потерянных машин. То есть авиакрыло в значительной мере утратит боевой потенциал. В случае выхода в позицию залпа крейсер применит все восемь ПКР "Отомат". При этом вероятность вывода из строя или потопления бразильского авианосца достигает 0,2–0,3. С учетом возможности выхода в позицию залпа и сохранения боеспособности после ударов палубной авиации рассчитываемый показатель составит 0,03–0,06.

При действиях против КУГ в составе трех-четырех эсминцев и фрегатов УРО залпом из восьми ПКР "Отомат" крейсер способен вывести из строя или потопить до двух кораблей противника. Таким образом эффективность "Альмиранте Грау" в борьбе с КУГ колеблется в пределах 0,25–0,4.

Систему ПВО крейсера, который будет ядром КУГ, целесообразно оценивать по вероятности отражения удара СВН без потери боеспособности. При условии, что поражающий потенциал кораблей охранения по рассматриваемым СВН составляет три единицы (что вполне соответствует варианту охранения из трех-четырех фрегатов или корветов), вероятность сохранения боеспособности крейсера при отражении удара эскадрильи самолетов палубной авиации в составе 12–16 машин можно оценить в 0,8–0,9.

В ударах по наземным объектам "Альмиранте Грау" будет использовать только артиллерию главного калибра, способную подавить при огневом обеспечении высадки десанта до двух опорных ротных пунктов в системе ПДО или других равноценных целей на глубине до 15 километров. При 10–12 объектах обороны в полосе высадки полка (бригады) морской пехоты общая эффективность составит 0,14–0,2.

Проведенный анализ позволяет вывести интегральный показатель соответствия корабля его предназначению. В вооруженном конфликте против слабого в военно-морском отношении противника коэффициент равен 0,32, в войне с высокотехнологичным противником – 0,27. Надо заметить: для корабля, заложенного перед началом Второй мировой, это весьма приличные оценки. Они вполне сопоставимы с теми, что имеют новейшие крейсеры развитых стран.

Перуанцам удалось достаточно точно спрогнозировать характер боевого применения своего крейсера и сформировать адекватную систему вооружения. Стоит отметить, что корабль стареет не от того, что ему много лет, а по причине несоответствия условиям боевого применения. Поэтому часто весьма возрастные корабли в конкретной обстановке могут быть эффективнее нежели их "одноклассники", годящиеся во внуки.

Константин Сивков, член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук

Опубликовано в выпуске № 5 (669) за 8 февраля 2017 года