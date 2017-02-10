Французские страдания от истории с российскими "Мистралями"



Источник: © EPA/EDDY LEMAISTRE Источник: © EPA/EDDY LEMAISTRE

Как пишет французский ресурс «BFM TV» в статье «Navires Mistral: comment Moscou a profité de la volte-face de Hollande», хотя Россия не получила два десантных вертолетных корабля-дока (ДВКД) типа Mistral из Франции, она готовится строить свои корабли подобного типа благодаря полученным французским ноу-хау.

Операция закончилась полным фиаско. Хотя Франция в 2015 году приняла решение не поставлять России два ранее заказанных ДВКД типа Mistral, казалось, что Москва получила все возможные бонусы от этого разворота на 180 градусов.

По крайней мере так заставляет думать информация, размещенная газетой "Le Canard enchaîné", со ссылкой на Алексея Рахманова. Президент Объединенной судостроительной корпорации в конце декабря 2016 года заявил о том, что Россия получила французские ноу-хау. Если принять во внимание, что Франция вернула России деньги, выплаченные за строительство кораблей, то «эти знания нам обошлись бесплатно», - пошутил Рахманов.

В результате ОСК готовится начать строительство ДВКД по собственному проекту, которые как две капли воды должны быть похожими на корабли типа Mistral.

Издание напоминает, что оба корабля, заказанные в 2010 году, строились на верфи в Сен-Назере в сотрудничестве с коллегами из ОСК. Украинский конфликт, в ходе которого Париж занял антироссийскую позицию, затем вынудил президента Франсуа Олланда сначала заморозить, а затем и аннулировать поставку обоих кораблей Москве.

По информации "Le Canard enchaîné", это решение должно было позволить продать в Польшу, у которой тоже были натянутые отношения с Россией, партию вертолетов Airbus Helicopters Caracal на сумму 3 млрд евро. За исключением того, что новое польское правительство консерваторов к большому удивлению всех приняло решение разорвать переговоры с Airbus, отдав предпочтение американской компании Lockheed-Martin и итало-британскую Agusta-Westland, что впоследствии привело к возникновению мини-кризиса в отношениях между Варшавой и Парижем.

Хотя в конечном счете Франция нашла покупателя на оба корабля типа Mistral в лице Египта, правительство хочет побыстрее забыть об этой истории, которая кажется крупным поражением.