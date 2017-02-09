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Дональда Трампа постигло йеменское разочарование

10.02.2017 Коммерсантъ 101 0
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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Источник: Vox

Американцам будет труднее проводить наземные спецоперации на территории страны

Президент США Дональд Трамп, объявивший одним из своих главных приоритетов борьбу с международным терроризмом, потерпел в ней первую неудачу. После того как недавний рейд американского спецназа на штаб-квартиру «Аль-Каиды» в Йемене привел к гибели мирных жителей, власти этой арабской страны выразили Вашингтону резкий протест против подобных спецопераций. Проблемы для США усугубляются тем, что нынешние власти Йемена полностью зависят от Саудовской Аравии, а значит, предпринятый ими демарш в адрес Белого дома мог быть санкционирован одной из самых влиятельных стран арабского мира.


Непосредственным поводом к жесткому заявлению властей Йемена стали результаты рейда спецназа ВМС США на штаб-квартиру группировки «“Аль-Каида” на Аравийском полуострове» (АКАП), осуществленного в Йемене 29 января. В ходе его проведения погибли 14 боевиков, один американский военнослужащий и не менее десяти мирных жителей, включая женщин и детей. По официальной версии Пентагона, операция носила «сугубо разведывательный характер»: целью был захват компьютеров и мобильных телефонов боевиков, а также данных о деятельности АКАП. Однако в реальности перед спецназовцами ставилась еще одна задача — поимка или уничтожение командира АКАП Касима аль-Рими, которого США считают одним из самых опасных террористов в мире. Ни захватить, ни ликвидировать его не удалось. А в минувшее воскресенье аль-Рими выложил в сеть ролик, в котором заявил, что «безумец из Белого дома получил пощечину в самом начале своего пути».


Напомним, в настоящий момент Йемен представляет собой фактически разделенное государство. Его северные районы, включая столицу Сану, контролируются отрядами проиранского шиитского движения «Ансар Аллах». Именно против них и ведет боевые действия созданная Саудовской Аравией арабская коалиция, поддерживающая признанного мировым сообществом президента Абд-Раббу Мансура Хади.


Правительство президента Хади пришло к власти фактически на саудовских штыках в результате военной операции, организованной Эр-Риядом и его союзниками. Учитывая это обстоятельство, трудно представить, что громкий демарш в адрес новой администрации США был предпринят без санкции или хотя бы молчаливого одобрения саудовского «старшего брата». А следовательно, команда Дональда Трампа рискует получить в лице Эр-Рияда не только традиционного партнера и союзника, каким в Вашингтоне привыкли считать королевство, но и жесткого оппонента.


Впрочем, советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина приводит другую возможную причину: по ее мнению, власти Йемена вынуждены были отреагировать на действия спецназа США «под давлением народа».


«При подготовке американского рейда был допущен очевидный просчет по линии спецслужб и военных. В результате лидера террористов уничтожить не удалось, но при этом погибли мирные жители,— говорит “Ъ” эксперт.— Это всколыхнуло Йемен, где на действия военнослужащих США давно смотрят как минимум с подозрением, а как максимум с ненавистью. О таком отношении населения к американскому военному и политическому присутствию в стране мне говорили и предыдущий президент Йемена Али Абдалла Салех, и нынешний — Абд-Раббу Мансур Хади».


Собеседник “Ъ” напомнила, что Йемен оказался в числе семи государств с преимущественно мусульманским населением, для граждан которых президент Трамп попытался ввести запрет на въезд в США. С другой стороны, по ее словам, при всех проблемах в двусторонних отношениях руководство Йемена не сможет обойтись без военной и технической помощи Вашингтона в борьбе с терроризмом. «К тому же йеменцам нужны деньги, так что сейчас, вероятно, начнется закулисный торг,— предполагает Елена Супонина.— А президент Трамп известен своим бизнес-подходом к международным делам».


Георгий Степанов, Максим Юсин

09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Коммерсантъ
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Йемен
Россия
Саудовская Аравия
США
Персоны
Трамп Дональд
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