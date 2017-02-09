Российские производители представят варианты новой формы Росгвардии



Военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Источник: Временный информационный центр ФСВНГ РФ Военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии Российской ФедерацииИсточник: Временный информационный центр ФСВНГ РФ

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ведущие производители одежды России в пятницу представят возможные варианты формы и экипировки Росвагрдии, сообщает в четверг департамент по взаимодействию со СМИ ведомства.

"Десятого февраля в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации ведущие швейные предприятия представят современные образцы формы одежды, обуви и снаряжения, предлагаемые для военнослужащих и сотрудников Росгвардии", - говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, журналистам будут продемонстрированы образцы новой парадной, повседневной и полевой формы одежды высших офицеров, офицеров и прапорщиков, сержантов и солдат, а также обмундирования для подразделений специального назначения.