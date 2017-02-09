Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

СМИ узнали, сколько ядерных боеголовок может создать КНДР

10.02.2017 РИА Новости 100 0
0
Понравилась новость?
 0
Ким Чен Ын
Глава КНДР на фоне северокорейской субмарины
Источник: www.popmech.ru

ТОКИО, 9 фев - РИА Новости, Ксения Нака. Северная Корея может произвести по меньшей мере 60 ядерных боеголовок, пишет южнокорейская газета "Чунан Ильбо" со ссылкой на секретные сведения американской и южнокорейской разведок.

По этим данным, в конце 2016 года КНДР предположительно располагала 758 килограммами высокообогащенного урана и 54 килограммами плутония. Количество высокообогащенного урана намного превышает прежние выкладки ученых. Как пишет "Чунан Ильбо", которую цитирует агентство Киодо, никогда ранее две разведки не приводили столь точных цифр по этой теме.

Таким образом, заключает издание, это дает основания считать, что помимо известного ядерного центра в Йонбёне в западной провинции Пхенан-Пукто существует еще один - в той же провинции, но в районе города Кусона.

До сих пор американские ученые высказывали предположение, что КНДР к 2020 году сможет сделать около 100 ядерных боеголовок. В Белой книге по обороне, выпущенной министерством обороны Южной Кореи в январе, говорится о 50 килограммах плутония и "о значительном количестве" урана.

"Таким образом, угроза ядерной программы КНДР растет быстрее, чем прогнозировалось", - пишет "Чунан Ильбо".

Только в 2016 году КНДР провела два ядерных испытания, несколько пусков баллистических ракет, в том числе успешных, тестовые пуски баллистических ракет подводных лодок. В начале 2017 года руководство страны сообщило, что разработка межконтинентальных ракет находится на завершающей стадии. Затем сбежавший в Южную Корею из Великобритании высокопоставленный северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо сообщил, что КНДР намерена завершить разработку МБР к концу 2017 - началу 2018 года. После этого в СМИ появились сообщения, что КНДР разместила две межконтинентальные ракеты к северу от Пхеньяна. До этого спутники-шпионы США и Южной Кореи заметили две передвижные установки для пусков МБР.

09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
КНДР
США
Южная Корея
Проекты
2020-й год
Ядерный щит

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 10.02 02:49
  • 1
Как обращаться с реваншистской Россией (The National Interest, США)
  • 10.02 02:47
  • 1
Яценюк предложил Трампу свой проект "Стены"
  • 10.02 02:46
  • 1
МИД России считает Румынию угрозой после появления в стране ПРО США
  • 10.02 02:43
  • 1
ОСК собирается сменить главу Северной верфи после потери контракта с Минобороны
  • 10.02 02:40
  • 1
Французские страдания от истории с российскими "Мистралями"
  • 10.02 02:35
  • 1
Украина покупает российские двигатели для БТР через молдавские фирмы
  • 10.02 02:33
  • 1
В России прекращается производство фронтового штурмовика Су-25
  • 10.02 02:30
  • 3407
Оценка Советского периода в истории России.
  • 10.02 02:28
  • 1
Французы занялись разработкой гибридного вертолета
  • 10.02 02:14
  • 38
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 10.02 02:08
  • 1
Старик и море
  • 10.02 01:20
  • 9
«Известия»: новейшая РСЗО «Торнадо-С» получит сверхточную ракету со спутниковой навигацией
  • 10.02 01:20
  • 10
SDB и JDAM. Китайские подражания
  • 10.02 01:08
  • 1
Жевавший свои погоны "киборг" назвал Гиви распиаренным киноактером
  • 10.02 01:04
  • 27
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  