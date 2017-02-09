СМИ узнали, сколько ядерных боеголовок может создать КНДР



Глава КНДР на фоне северокорейской субмарины

Источник: www.popmech.ru Глава КНДР на фоне северокорейской субмариныИсточник: www.popmech.ru

ТОКИО, 9 фев - РИА Новости, Ксения Нака. Северная Корея может произвести по меньшей мере 60 ядерных боеголовок, пишет южнокорейская газета "Чунан Ильбо" со ссылкой на секретные сведения американской и южнокорейской разведок.

По этим данным, в конце 2016 года КНДР предположительно располагала 758 килограммами высокообогащенного урана и 54 килограммами плутония. Количество высокообогащенного урана намного превышает прежние выкладки ученых. Как пишет "Чунан Ильбо", которую цитирует агентство Киодо, никогда ранее две разведки не приводили столь точных цифр по этой теме.

Таким образом, заключает издание, это дает основания считать, что помимо известного ядерного центра в Йонбёне в западной провинции Пхенан-Пукто существует еще один - в той же провинции, но в районе города Кусона.

До сих пор американские ученые высказывали предположение, что КНДР к 2020 году сможет сделать около 100 ядерных боеголовок. В Белой книге по обороне, выпущенной министерством обороны Южной Кореи в январе, говорится о 50 килограммах плутония и "о значительном количестве" урана.

"Таким образом, угроза ядерной программы КНДР растет быстрее, чем прогнозировалось", - пишет "Чунан Ильбо".

Только в 2016 году КНДР провела два ядерных испытания, несколько пусков баллистических ракет, в том числе успешных, тестовые пуски баллистических ракет подводных лодок. В начале 2017 года руководство страны сообщило, что разработка межконтинентальных ракет находится на завершающей стадии. Затем сбежавший в Южную Корею из Великобритании высокопоставленный северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо сообщил, что КНДР намерена завершить разработку МБР к концу 2017 - началу 2018 года. После этого в СМИ появились сообщения, что КНДР разместила две межконтинентальные ракеты к северу от Пхеньяна. До этого спутники-шпионы США и Южной Кореи заметили две передвижные установки для пусков МБР.