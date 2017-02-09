Рейс грузовика Dragon к МКС запланирован на 18 февраля
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Коммерческий грузовой космический корабль SpaceX Dragon захвачен манипулятором Canadarm2 для стыковки с МКС
Источник: NASA
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Рейс грузового корабля Dragon к МКС может состояться 18 февраля, сообщила компания SpaceX в среду.
"Планируем старт следующей грузовой миссии Dragon к МКС на 18 февраля, (это будет) наш первый запуск с площадки LC-39A Космического центра имени Кеннеди НАСА", - сообщила компания в своем Twitter. Ранее сообщалось, что старт состоится в середине февраля, предварительно называлась дата 14 февраля.
Как отмечают в НАСА, стартовая площадка не использовалась после окончания программы космических челноков "Спейс Шаттл" и была модернизирована SpaceX для будущих пилотируемых полетов.
Корабль Dragon доставит на МКС около трех тонн груза, а затем вернется на Землю с отработанными материалами и результатами научных экспериментов. Предстоящий старт станет десятой грузовой миссией к МКС по контракту с НАСА.
Последняя успешная миссия грузовика Dragon к МКС состоялась в июле 2016 года. Ранее очередной полет грузовика Dragon к МКС был намечен на ноябрь 2016 года, но из-за аварии с Falcon 9 был перенесен. Первый, после взрыва, успешный старт Falcon 9 с коммерческим спутником состоялся в начале января.
09.02.2017
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