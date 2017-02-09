Россия строила самые большие (и самые устрашающие) атомные подводные лодки (The National Interest, США)



Российская подводная лодка проекта 941 "Акула" Российская подводная лодка проекта 941 "Акула"

Самые большие в мире субмарины строились не на американских верфях, а на советских судостроительных заводах. Эти левиафаны холодной войны могли уничтожить до 200 целей боевыми зарядами, которые были в шесть раз мощнее бомбы, взорвавшейся над Хиросимой. Субмарины класса "Акула" стали одним из самых грозных видов оружия за всю историю.

"Акула", или лодка проекта 941, как ее называли во время разработки, должна была стать основой советских ядерных сил сдерживания на море. Советский Союз узнал о строительстве в США целого флота подводных атомных ракетоносцев типа "Огайо" длиной 172 метра и со 192 ядерными боеголовками. Советское руководство решило, что стране нужна собственная подводная лодка в качестве ответа на нависшую угрозу. Так родилась субмарина "Акула".

"Акула" предназначалась для пуска ракет с небольшого расстояния от Советского Союза, что позволяло ей действовать севернее Полярного круга, где ее могли защитить советская авиация и флот. Поэтому лодку строили с усиленным корпусом, чтобы проламывать прочный полярный лед. У нее был большой запас плавучести, чтобы всплывать среди льдов, а также пара защищенных ото льда гребных винтов.

Еще одним результатом этой разработки стала новая ракета Р-39 в ядерном снаряжении, обладавшая достаточной дальностью, чтобы наносить удары по США из арктических бастионов. Это была огромная трехступенчатая баллистическая ракета 16 метров в длину, весившая 48 тонн. Имея дальность пуска 8 300 километров, Р-39 могла поразить любую цель на континентальной части США.

Гонка вооружений времен холодной войны прежде всего была состязанием, и подсчет боеголовок имел в ней большое значение. У "Акул" было только 20 ракет, в то время как у "Огайо" 24, и поэтому каждая советская ракета должна была нести больше ядерных боезарядов, чем американский "Трайдент С-4". В одной ракете Р-39 было 10 боеголовок мощностью 100 килотонн, причем каждая имела индивидуальное наведение, благодаря чему одна ракета могла поразить 10 разных целей, находящихся на небольшом удалении друг от друга. Это привело к увеличению размеров и веса ракеты, но в итоге каждая "Акула" была вооружена 200 боеголовками - на восемь больше, чем у "Огайо".

Длина лодки составляла 173 метра, то есть, она была всего на метр длиннее американского ракетоносца. Ширина корпуса "Огайо" равна 13 метрам, в то время как у "Акулы" она составляет умопомрачительные 23 метра. Это необходимо для размещения ракет и обеспечения большого запаса плавучести. В результате на свет появилась лодка водоизмещением 48 тысяч тонн, что в два раза больше подводного водоизмещения "Огайо".

Ракеты Р-39 размещались в два ряда по 10 пусковых шахт в каждом. В отличие от других подводных ракетоносцев, шахты были размещены впереди рубки, из-за чего "Акула" имеет столь необычный внешний вид. Эта гигантская субмарина могла развивать надводную скорость 22 узла, а под водой 27 узлов, которую обеспечивали два ядерных реактора ОКБ-650. Они создавали общую мощность на валу почти 100 тысяч лошадиных сил.

Всего планировалось построить восемь "Акул", но получилось создать только шесть. Их унаследовал ВМФ России после окончания холодной войны. Сегодня в строю находится только одна такая лодка "Дмитрий Донской", а судьба еще двух в подвешенном состоянии. "Дмитрий Донской" используется в рамках программы испытаний новейшей ракеты 3M14 "Булава". "Булава" рождалась долго и в больших муках, но похоже, что работы по ее созданию завершены, а поэтому лодку могут скоро списать.

О существовании подводных лодок проекта 941 "Акула" мало кто знал. Они так и не получили бы широкую известность, если бы не роман "Охота за "Красным октябрем"". Эта книга вышла в 1984 году, став дебютной работой энтузиаста военного дела и страхового агента Тома Клэнси (Tom Clancy). Клэнси описал модифицированную субмарину проекта "Акула" под названием "Красный октябрь", чей разочаровавшийся в советской системе командир и экипаж попытались бежать в США.

"Красный октябрь" был больше стандартной "Акулы", имея 26 ракетных установок вместо 20. Он был также оснащен малошумным водометным движителем, теоретически позволявшим, как пишет автор, незаметно подходить к восточному побережью США и наносить сокрушительный "обезглавливающий удар", которым уничтожался Вашингтон. В романе "Красный октябрь" фигурирует как оружие первого удара. Автор назвал лодку техническим сокровищем, на которую жаждали наложить руку ВМС США.

С момента выхода книги прошло 32 года, и водометные движители используются сегодня в подводных лодках всего мира. Они установлены на британской субмарине типа "Астьют" и на американской ударной подводной лодке типа "Вирджиния". Такие движители используются и на российских субмаринах "Борей", которые были созданы после холодной войны и во многом стали преемницами "Акулы". Это еще один пример того, как художественный вымысел становится реальностью.

Кайл Мизоками - специалист в области обороны и национальной безопасности. Живет и работает в Сан-Франциско, а его статьи публикуются в таких изданиях как Diplomat, Foreign Policy, War is Boring и Daily Beast. В 2009 году он стал одним из создателей блога Japan Security Watch.