В Арктике завершается строительство уникальных военных сооружений



Арктический комплекс «Северный клевер»

Источник: www.sdelanounas.ru Арктический комплекс «Северный клевер»Источник: www.sdelanounas.ru

Москва. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - РФ заканчивает строительство серьезных объектов по линии Минобороны в Арктике, сообщил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу.

"Там ( в Арктике - ИФ) заканчивается в этом году строительство, которое не вела ни одна страна за всю историю: ни Советский Союз, ни Канада, ни Соединенные Штаты, ни Норвегия. Создаем там по линии ведомства серьезные сооружения", - сказал С.Шойгу на медиа-клубе Русского географического общества в среду.