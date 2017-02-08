В Арктике завершается строительство уникальных военных сооружений
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Арктический комплекс «Северный клевер»
Источник: www.sdelanounas.ru
Москва. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - РФ заканчивает строительство серьезных объектов по линии Минобороны в Арктике, сообщил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу.
"Там ( в Арктике - ИФ) заканчивается в этом году строительство, которое не вела ни одна страна за всю историю: ни Советский Союз, ни Канада, ни Соединенные Штаты, ни Норвегия. Создаем там по линии ведомства серьезные сооружения", - сказал С.Шойгу на медиа-клубе Русского географического общества в среду.
08.02.2017
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