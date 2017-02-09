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Турция планирует запустить аэростаты-разведчики

10.02.2017 Военно-промышленный курьер 88 0
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Наблюдательный аэростат JLENS. Август, 2009. Источник: multivu.prnewswire.com

В Турции разработаны новые летательные аппараты с разведывательными модулями

В ближайшее время компания Aselsan может начать поставки в войска аэростатов Water Drop и Global, которые помогут контролировать границу и обеспечивать безопасность приграничных военных баз.

Aselsan разрабатывает два типа привязных аэростатов, которые смогут длительное время находиться в воздухе и благодаря системе обнаружения Persistent Threat разработки компании Lockheed Martin контролировать большие участки границы. Схожие аппараты уже используются в США для обнаружения крылатых ракет.

Water Drop имеет 16 м в длину, объем в 180 м³ и будет нести дежурство на высоте 1000 м. Global имеет меньший объем (35 м³), а его рабочая высота не превышает 500 м. По словам разработчиков, «аэростаты будут защищены от атмосферных воздействий и лёгкого вооружения».

Заказчик Water Drop и Global — Минобороны Турции. Согласно требованиям военного ведомства, аэростаты должны обеспечивать круглосуточный обзор на 360 градусов, а также нести дополнительное оборудование. В частности, аэростаты могут применяться для улучшения радиосвязи или служить антеннами для наземных станций спутниковой связи. Тестовые образцы аэростатов уже используются военными и на данный момент «налетали» более 400 часов. Если Water Drop и Global в полной мере удовлетворят требования минобороны, то вскоре начнётся их серийное производство, сообщает портал warspot.ru

09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Компании
Lockheed-Martin

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