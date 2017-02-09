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Гройсман: Украина будет делать все для углубления сотрудничества с НАТО

10.02.2017 РИА Новости 88 0
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Илюстрация на тему отношений Украины и НАТО. Источник: horoshienovosti.com.ua

КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Украина является надежным партнером НАТО и будет делать все для углубления сотрудничества с альянсом, заявил в четверг премьер-министр страны Владимир Гройсман на брифинге в Брюсселе.

"Мы являемся надежным партнером НАТО и будем все делать для того, чтобы углублять наше сотрудничество, делать результаты этого сотрудничества более эффективными в интересах безопасности на континенте и в интересах развития демократии", - сказал Гройсман после встречи с заместителем главы генсека НАТО Роуз Геттемюллер.

Премьер также поблагодарил НАТО за поддержку альянсом реформ, проводимых на Украине.

"За несколько лет Украине удалось сделать достаточно серьезные шаги, которые обеспечат необратимость изменений, и будут направлены на утверждение сильной, демократической Украины, европейского государства, государства с сильной экономикой", - сказал премьер.

Он отметил, что доволен результатами встречи, поскольку услышал на ней слова "полной поддержки Украины".

Гройсман также напомнил, что у Киева и НАТО есть общий план действий, утвержденный кабмином, который будет в ближайшее время рассмотрен и подписан президентом Украины. "Это означает, что мы будем углублять наше сотрудничество через использование разных инструментов, в том числе через использование трастовых фондов", - добавил Гройсман.

По его словам, стороны на встрече отметили, что буду уделять внимание сотрудничеству для усиления технических возможностей госслужбы Украины по ЧС.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО "по оборонно-техническому сотрудничеству".

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Украины в альянс ей потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. При этом НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры, а Украина претендует на Крым, который стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года.

09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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