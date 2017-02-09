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Индийский Ил-38 произвел пуск ПКР Х-35

10.02.2017 Военный паритет 101 0
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Ил-38SD
Завершивший ремонт противолодочный самолет Ил-38SD (индийский бортовой номер IN301, заводской номер 081011007, серийный номер 110-07) авиации ВМС Индии. Самолет постройки 1970 года был поставлен Индии в 1977 году. Жуковский, декабрь 2016 года (с)
Источник: Николай Краснов / russianplanes.net

8 февраля во время полета над Арабским морем базовый патрульный самолет Ил-38 (lyushin 38 Sea Dragon (IL 38 SD) авиации ВМС Индии успешно произвел пуск ПКР Х-35 (Kh-35) по морской цели, сообщает индийский источник.

Пуск ракеты (первый после продления жизненного цикла и модернизации Ил-38) был выполнен во время проведения учений Theater level Readiness and Operational Exercise (TROPEX-17).

ВМС Индии отметили, что самолет показал возможность нанесения дальних ракетных ударов вокруг Индийского субконтинента. Самолеты базируются в Гоа в составе сил Западного военно-морского командования.

09.02.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Индия
Продукция
Ил-38
Х-35

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