Индийский Ил-38 произвел пуск ПКР Х-35
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Завершивший ремонт противолодочный самолет Ил-38SD (индийский бортовой номер IN301, заводской номер 081011007, серийный номер 110-07) авиации ВМС Индии. Самолет постройки 1970 года был поставлен Индии в 1977 году. Жуковский, декабрь 2016 года (с)
Источник: Николай Краснов / russianplanes.net
8 февраля во время полета над Арабским морем базовый патрульный самолет Ил-38 (lyushin 38 Sea Dragon (IL 38 SD) авиации ВМС Индии успешно произвел пуск ПКР Х-35 (Kh-35) по морской цели, сообщает индийский источник.
Пуск ракеты (первый после продления жизненного цикла и модернизации Ил-38) был выполнен во время проведения учений Theater level Readiness and Operational Exercise (TROPEX-17).
ВМС Индии отметили, что самолет показал возможность нанесения дальних ракетных ударов вокруг Индийского субконтинента. Самолеты базируются в Гоа в составе сил Западного военно-морского командования.
09.02.2017
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